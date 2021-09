Chris Tomlin & Friends: Summer

- Werbung -

von GraceChaves, Newreleasetoday.com

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest

Chris Tomlin ist eine Legende in der christlichen Lobpreismusikszene. Die meisten Liebhaber christlicher Musik haben schon von ihm gehört. Er veröffentlicht seine Musik seit 1995, als er mit seinem ersten unabhängigen Album Inside Your Love sein Debüt gab. Seitdem hat er sich zu einem äußerst einflussreichen Künstler entwickelt. Seine Lieder werden Sonntag für Sonntag in Gemeinden auf der ganzen Welt gesungen, wie seine Hits Jesus Messiah, Indescribable und How Great is Our God.

Im Jahr 2020 brachte er erstmal ein Projekt mit dem Titel Chris Tomlin & Friends auf den Markt. Auf dem Album traten Country-Künstler wie Brett Young, Russell Dickerson, Lady A und viele andere auf. Die EP wurde ein Erfolg, so dass Chris Tomlin & Friends jetzt eine zweite EP mit fünf Titeln nachlegten.



Wie es sich anhört

- Werbung -

Wie das letzte Album von Chris Tomlin & Friends wird auch dieses Projekt vor allem Country-Fans schmecken. Die EP verbindet Worship und Country-Musik auf eine Weise, wie es nur Chris Tomlin kann. In der Neuauflage von Thank You Lord sind Country-Künstler Thomas Rhett und Florida Georgia Line mit dabei, Russell Dickerson singt Talk To Him. Es ist interessant zu sehen, wie Chris Tomlin in das Genre der Country-Musik hinüberwechselt. Aber mit diesen Künstlern an seiner Seite konnte Chris zwei Projekte verwirklichen, die wirklich nach Country klingen.

Geistliche Highlights

Chris Tomlin bleibt seiner Linie treu, Jesus konsequent in den Mittelpunkt seiner Songs zu stellen. Diese EP handelt von der innigen Freundschaft, die wir mit Jesus haben können. Jeder Song ist voller Lobpreis, besonders Sing. Den roten Faden des Albums liefert die Liebe Gottes. Sie beginnt mit Good to Be Loved By You, in dem deutlich wird, wie sehr wir von Gott geliebt werden. Sie schließt mit Sing, das Gott für seine unglaubliche Liebe preist. Diese fünf Lieder sind eine großartige Erinnerung daran, dass wir von Gott gesehen und umsorgt werden.



Bestes Lied

- Werbung -

Thank You, Lord überzeugt mit seinem leichtfüßigen Vibe und dem eingängigen Text – für mich der beste Song des Albums. Wie der Titel schon andeutet, geht es in dem ganzen Lied darum, Gott für den Segen zu danken, den er uns gegeben hat. Es gibt so viele Dinge, für die wir Gott danken können. Von den kleinen Dingen im Leben bis hin zu den schweren Zeiten, es wird immer etwas geben, wofür wir Gott danken können: Waking up today/Yeah, I just gotta say thank You, Lord/I just wanna say thank You, Lord.

Für Fans von

NEEDTOBREATHE, Ellie Holcomb, Rhett Walker