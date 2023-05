Housefires: How To Start A Housefire

- Werbung -

Ein voller Tag und kaum Zeit zum Ausruhen? „How to start a Housefire“ bietet eine klangvolle Möglichkeit, auch inmitten eines stressigen Alltags vor Gott zur Ruhe zu kommen. Die amerikanische Worship-Band „Housefires“ schafft es, mit diesem Album nicht nur einen Ort des Fallenlassens in Gottes Gegenwart zu kreieren, sondern bietet zudem eine ganz persönliche Einladung still zu werden und neue Kraft zu schöpfen.

Die zwölf Lieder des Albums treten aus dem Mainstream bekannter Worship-Songs heraus und deuten zugleich auf einen Weg von inniger und ehrlicher Anbetung hin. Die Klänge und Texte sind dezent, simpel und beruhigend, doch trotz ihrer Schlichtheit haben sie einen unbeschreiblichen Tiefgang und verweisen auf die wohl wichtigste Botschaft: die Liebe Jesu zu uns Menschen.

Für Fans von: Mosaic MSC, Steffany Gretzinger, Jeremy Riddle, Kristene DiMarco, Leeland

reingehört_Lydia Brunner