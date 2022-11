125 Jahre Caritas: Verband wird digitaler und internationaler

Der Deutsche Caritasverband hat sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Künftig will der Verband analoge und digitale Hilfskonzepte stärker verknüpfen.

Der Deutsche Caritasverband hat am Mittwoch in Köln sein 125. Gründungsjubiläum mit der Vorstellung einer Sonderbriefmarke mit dem Logo des Wohlfahrtsverbandes gefeiert. Die Herausforderung sei nun, die Marke Caritas in die Zukunft zu führen, sagte die Präsidentin des Verbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa. Im Zentrum stehe dabei die weitere Digitalisierung von Hilfsangeboten. „Das Beratungskonzept wird hybrid.“ Zudem müsse angesichts globaler Probleme nationale und internationale Solidarität noch stärker verschränkt werden. Angesichts weltweiter Probleme wie dem Klimawandel dürfe nationale und internationale Solidarität künftig nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden, betonte die Präsidentin des Verbands. „Wir bringen da Kompetenzen und innovative Kraft ein.“ Mit dem Katastrophen-Hilfswerk „Caritas International“ ist der Verband weltweit tätig.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) würdigte die Bedeutung des größten deutschen Wohlfahrtsverbandes für Städte und Gemeinden. Bei der Flüchtlingshilfe, der Wohnungslosenhilfe und in der Pflege leisteten die Caritas und andere Wohlfahrtsverbände wichtige Dienste. „Wir könnten das als Stadt nicht alleine stemmen.“

Größter Wohlfahrtsverband Deutschlands

Der Deutsche Caritasverband wurde am 9. November 1897 von sozial engagierten Bürgern in Köln als „Caritasverband für das Katholische Deutschland“ gegründet. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Verband als Zusammenfassung der Diözesan-Caritasverbände zu einer einheitlichen Organisation von der Bischofskonferenz anerkannt. Heute unterhält er mit seinen rund 8.000 rechtlich eigenständigen Trägern insgesamt mehr als 24.000 Einrichtungen wie Seniorenheime, ambulante Pflegedienste, Kindertagesstätten oder Beratungsstellen.

Mit fast 700.000 hauptberuflichen und Hunderttausenden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche der größte Wohlfahrtsverband in Deutschlands. Unter dem Markenzeichen des roten Flammenkreuzes breitete sich die Sozialbewegung in mehr als 160 Länder aus. Das Wort Caritas kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Nächstenliebe bzw. Wohltätigkeit.