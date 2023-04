Anglikanische Kirchenkrise: Konservative verweigern Erzbischof von Canterbury Anerkennung

Der Streit um Homosexualität droht die anglikanische Weltkirche zu spalten. Eine konservative Mehrheit erkennt den Erzbischof von Canterbury nicht länger als Oberhaupt an.

Der konservative Flügel der weltweiten anglikanischen Kirche hat den Führungsanspruch des Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, infrage gestellt. Im Januar hatte die Church of England beschlossen, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Konservative Anglikaner kritisierten diesen Beschluss jetzt auf der vierten Global Anglican Future Conference (GAFCON) in Kigali, Ruanda. Die anglikanische Weltkirche ringt seit Jahrzehnten um eine theologische Beurteilung der Homosexualität.

Die Delegierten sahen in dem Beschluss der Church of England eine „Abkehr von Gottes Wort“ und einen „Verrat an […] Ordinations- und Weihegelübden“. Das „Gewebe der Gemeinschaft“ sei damit zerrissen. Einheit trotz gegensätzlicher Ansichten könne in diesem Fall nicht gelebt werden, da das Seelenheil betroffen sei. In der Abschlusserklärung heißt es, dass die konservativen Erzbischöfe den Erzbischof von Canterbury nicht länger als „den Ersten unter Gleichen“ anerkennen könnten. Sie forderten Buße.

Konservative Bewegungen fordern neue Kirchenstrukturen

An der GAFCON nahmen 1.300 Delegierte aus 52 Ländern, darunter 315 Bischöfe, teil. Auch einige Leiter der Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) [die zweite große konservative Bewegung innerhalb der anglikanischen Kirche; Anm. d. Red.] waren zu Gast. Zusammen repräsentieren GAFCON und GSFA nach eigenen Angaben 85 Prozent der Anglikanerinnen und Anglikaner weltweit. Beide fordern eine Neuordnung der anglikanischen Gemeinschaft.

Ein Sprecher des Erzbischofs von Canterbury äußerte sich zur Kigali-Erklärung. Der Erzbischof sei offen für eine Änderung der Strukturen der anglikanischen Kirche. Allerdings müsse das durch die offiziellen anglikanischen Organe geschehen. Meinungsverschiedenheiten dürften nicht die Einheit gefährden, hieß es.

