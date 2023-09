Ukrainekrieg: „Unsere Waffen töten auch“

Margot Käßmann engagiert sich im Bündnis „Stoppt das Töten in der Ukraine“. In einem Interview fordert sie mehr diplomatischen „Druck“ und kritisiert die Waffenlieferungen.

Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, hat ihre Forderung nach diplomatischen Bemühungen Deutschlands für ein Ende des Ukraine-Kriegs bekräftigt. Sie hielt auf einer Demonstration des Bündnisses „Stoppt das Töten in der Ukraine“ eine Rede. Das Bündnis hat zu einer bundesweiten Protestwoche gegen den russischen Angriffskrieg aufgerufen. Am 20. September gab sie dem RBB-Inforadio ein Interview. Der Weltfriedenstag am 21. September solle zum Anlass genommen werden, über die „humanitären Kosten“ von Kriegen nachzudenken, sagte Käßmann dem Sender.

Kritik an Waffenlieferungen

Es müsse mehr diplomatischer Druck ausgeübt und nicht ständig über Militärstrategien gesprochen werden, forderte die evangelische Theologin. Es gehe dabei auch um die Sprache: «Wenn Frau Baerbock sagt, ‚unsere Waffen schützen Leben‘, müssen wir einsehen, unsere Waffen töten eben auch», sagte die frühere hannoversche Landesbischöfin über Aussagen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Baerbock hatte im Oktober 2022 in einem Zeitungsinterview wörtlich gesagt: «Unsere Waffenlieferungen an die Ukraine, etwa zur Luftverteidigung, schützen Leben.»

„Es muss alles getan werden, dass die Waffen schweigen“

In der Öffentlichkeit werde im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg nur noch über Waffensysteme gesprochen, die Eskalation gehe immer weiter, kritisierte Käßmann. Sie vermisst nach eigenem Bekunden diplomatischen Druck. Statt Länder wie China müssten es eher die Europäer sein, die Friedensverhandlungen in Gang setzen. «Es muss alles getan werden, dass die Waffen schweigen», sagte die frühere EKD-Ratsvorsitzende.

Auf der Demonstration des Bündnisses „Stoppt das Töten in der Ukraine“ forderte sie ebenfalls Friedensverhandlungen und die Beendigung von Waffenlieferungen: „Wir wollen nicht, dass noch mehr Waffen in das Kriegsgebiet geliefert werden. Mit diesen Waffenlieferungen[…] werden wir mitverantwortlich für all die Toten. Wir fordern die Bundesregierung auf, alle Kraft einzusetzen, damit massive internationale diplomatische Kraftanstrengungen zu einem Waffenstillstand und anschließenden Verhandlungen führen.“

Das gesamte Käßmann-Interview mit dem RBB finden Sie hier.