„Die Passion“ kehrt zurück – 2024 live aus Kassel

Der Fernsehsender RTL wird im Jahr 2024 erneut das Musik-Live-Event „Die Passion“ ausstrahlen – diesmal aus Kassel. Schauspieler Hannes Jaenicke übernimmt die Rolle des Erzählers.

Mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten 2022 bei RTL das Live-Event „Die Passion“. Jetzt hat der Fernsehsender mitgeteilt: Es wird 2024 eine Neuauflage geben. Dies soll nicht wie 2022 in Essen, sondern in Kassel stattfinden. Man freue sich auch ein „XXL-Musik-Event im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe“, so RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek.

Auch erste Details hinsichtlich der Besetzung verriet der TV-Sender bereits jetzt. Schauspieler Hannes Jaenicke übernimmt die Rolle des Erzählers von Thomas Gottschalk. „In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern“, so Jaenicke.

Schauspieler-Cast ist noch offen

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler im Stück zu sehen sein werden, gab RTL noch nicht bekannt. 2022 wirkten unter anderem DSDS-Gewinner Alexander Klaws (Jesus), Sänger Laith al Deen (Petrus), Samuel Koch und Thomas Enns mit. Weitere Rollen übernahmen Mark Keller („Der Bergdoktor“), Sängerin Ella Endlich, Martin Semmelrogge („Das Boot“), Sänger Gil Ofarim, Trompeter Stefan Mross, Moderatorin Mareille Höppner, Ingolf Lück und der ehemalige Fußball-Manager Rainer Calmund.

In den Niederlanden gehört „Die Passion“ schon seit über 13 Jahren zu den erfolgreichsten Live-TV-Events zu Ostern. RTL hatte die moderne Inszenierung der Passion Christi 2022 erstmals in Deutschland inszeniert.

Foto: Rüdiger Jope

