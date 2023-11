Kommentar: Kurschus-Rücktritt war alternativlos

Annette Kurschus ist als Ratsvorsitzende der EKD und Präses der Westfälischen Kirche zurückgetreten. Gescheitert ist sie am selbst gewählten Anspruch, das Thema Missbrauch glaubwürdig zur Chefinnen-Sache zu machen.

Von Daniel Wildraut (Redaktionsleiter Jesus.de)

Der heutige Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus ist konsequent und alternativlos. Nach ihrer Wahl zur Ratsvorsitzenden vor zwei Jahren hatte Kurschus das Thema Missbrauch zur Cheffinnen-Sache erklärt. Am offenen und glaubwürdigen Umgang daran wollte sie sich messen lassen. Daran ist die 60-Jährige jetzt gescheitert. Die Außenwirkung ist verheerend, die Glaubwürdigkeit der EKD im Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt innerhalb der Kirche – wo noch nicht geschehen – schwer beschädigt.

Zum Verhängnis wurde Kurschus ihr ungeschickter öffentlicher Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein, in dem Kurschus ab 1993 als Gemeindepfarrerin und später als Superintendentin tätig war. Der Beschuldigte soll über Jahre hinweg junge Männer sexuell bedrängt haben. Kurschus stand zuletzt unter Druck, seit wann sie von den Vorwürfen gegen den Mann wusste. Der Siegener Zeitung liegen nach eigenen Angaben eidesstattliche Erklärungen vor, dass dies bereits Ende der 1990er-Jahre der Fall gewesen sein soll. Dies bestreitet die Theologin. Vor der EKD-Synode erklärte sie, erst im Januar dieses Jahres von den Vorwürfen erfahren zu haben.

Informationen nur scheibchenweise

Informationen über ihre Bekanntschaft mit dem Beschuldigten gab Kurschus nur scheibchenweise preis, auch unter Berufung auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen. „In Siegen kennt halt jeder jeden“, sagte sie auf Anfrage am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz auf der EKD-Synode. Zwei Tage später räumte sie in einer außerplanmäßigen Erklärung vor der Synode ein, die Person persönlich sehr gut zu kennen.

Laut einem Bericht des SPIEGEL soll sie eng mit dessen Frau befreundet gewesen sein. Das westfälische Landeskirchenamt ließ gegenüber dem Magazin mitteilen, Kurschus sei bewusst nicht in die Bearbeitung des Falls einbezogen worden, weil sie die beschuldigte Person kannte. „Eine proaktive Veröffentlichung des Falles war nicht geboten, da die Anschuldigungen noch in keiner Weise belegt werden konnten und die Staatsanwaltschaft ermittelte, ohne bereits Anklage erhoben zu haben.“

Tatsächlich ist laut Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt noch offen, ob die Handlungen des Beschuldigten strafrechtlich relevant sind. Bisherige Erkenntnisse lassen vermuten, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist.

„Glaubwürdigkeit ist dahin“

Für die Glaubwürdigkeit der Ratsvorsitzenden ist es jedoch unerheblich, ob tatsächlich Straftaten vorlagen. Detlev Zander, Sprecher der Interessenvertretung der Missbrauchsopfer in der EKD, warf Kurschus in einem Interview mit dem SPIEGEL am gestrigen Sonntag vor, dass ihre „Salamitaktik“ schädlich für alle sei, „die sich in der evangelischen Kirche ernsthaft um Aufklärung bemühen.“ Die evangelische Kirche sei beim Umgang mit dem Thema Missbrauch auf einem guten Weg gewesen, doch nun sei die Glaubwürdigkeit dahin.

Niemand kann Annette Kurschus das aufrichtige Bemühen absprechen, das Thema Missbrauch innerhalb der evangelischen Kirche konsequent anzugehen. Sie sei „mit sich und Gott im Reinen“, sagte sie heute vor Journalisten in Bielefeld, deshalb gehe sie „sehr traurig, aber getrost und aufrecht.“ Selbstkritik äußerte sie nicht. Durch ihre unglückliche Kommunikation seit Beginn der EKD-Synode kann sie diese Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche persönlich nicht mehr glaubwürdig verkörpern. Kurschus‘ Äußerungen passten nicht zum selbst gewählten Anspruch. Ihr Rücktritt war deshalb, wie sie selbst sagte, alternativlos.

