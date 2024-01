EKD-Medienfonds fördert evangelikale Projekte

Die EKD stellt 138.000 Euro zur Förderung evangelikaler Medienprojekte zur Verfügung. Dadurch will sie die Vielfalt der evangelischen Publizistik stärken.

Interessierte Gemeinden, Verbände, Medieninitiativen und andere Einrichtungen evangelikaler Prägung könnten sich ab sofort um eine Förderung durch den „Innovationsfonds“ bewerben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mittel würden „für neue digitale Medienprojekte sowie zur Unterstützung bereits etablierter evangelisch-evangelikaler Medienprodukte vergeben.“

- Werbung -

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main verwaltet den Innovationsfonds. Über die Bewilligung der Projekte entscheidet ein Fachausschuss am 10. März. Dem Gremium gehören unter anderem der frühere Gnadauer Präses Michael Diener (Vorsitzender) sowie Pastor Friedrich Schneider vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden an.

Weitere Informationen zur Antragstellung erteilt GEP-Justiziarin Suzanne Hein-Hoffmann.

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit Sitz in Frankfurt am Main ist das zentrale Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen.