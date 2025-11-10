Jesus.de unterstützen!
Kirche in Aleppo/Syrien
Kirche in Aleppo/Syrien (Foto: picture alliance / NurPhoto | Karam Almasri)

Erzbischof: „Die Kirche in Syrien stirbt“

Der syrische Erzbischof Mourad warnt: Die Kirche in Syrien steht vor dem Aus. Christen fühlen sich wie Fremde im eigenen Land.

Der syrisch-katholische Erzbischof von Homs, Jacques Mourad, hat gegenüber dem katholischen Hilfswerk „Kirche in Not“ (ACN) die politische und rechtliche Situation in Syrien scharf kritisiert. Die Bevölkerung leide unter Gewalt und Repressalien. Mourad zog einen Vergleich zu Afghanistan: „Es gibt zwar nicht diese Gewalt wie in Afghanistan, aber wir sind nicht weit davon entfernt.“ Der Weg zur Demokratie sei noch lang.

Besonders betroffen sei die christliche Minderheit. „Die Kirche in Syrien stirbt“, sagte Mourad. Die Abwanderung halte trotz internationaler Hilfe an. Ohne ein stabiles Regierungssystem und klare Sicherheitsstrukturen sei eine Eindämmung der Migration nicht möglich. Die Kirche versuche, aktiv zur Zukunft des Landes beizutragen. In Aleppo würden Christen ausgebildet, um politische Rollen zu übernehmen. Mourad betonte: „Es ist unerträglich, dass sich Christen wie Fremde fühlen, obwohl sie seit Jahrhunderten Bürger dieses Landes sind.“

Angesichts der jüngsten Anschläge und Konflikte forderte Mourad eine klare Haltung der Weltgemeinschaft. Politik, Bildungseinrichtungen und Hilfswerke müssten zusammenarbeiten, um Angst zu überwinden und Gerechtigkeit zu fördern.

Link: Kirche in Not (Homepage)

Syrien: Neue Gewalt gegen christliche Gemeinden

