„Familie mal anders“: SPRING-Festival mit 3.000 Gästen und 600 Angeboten

Sie sind dabei: Der Astrophysiker Heino Falcke, die Kirchenpionierin Daniela Mailänder und der Schauspieler Samuel Koch werden bei SPRING Impulse geben. Das Thema: „Next Level“, Leben und Wachstum.

Mit rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnen die Veranstalter für das Gemeinde-Festival SPRING, das vom 1. bis 6. April in Willingen (Upland) stattfindet. Bisher haben sich laut Veranstalter mehr als 2.700 Personen für SPRING angemeldet – mehr als im Jahr 2023. Kurzfristige Anmeldungen seien noch möglich. Auch Tagestickets für das Festival werden angeboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können beim Festival aus rund 600 Angeboten wählen.

- Werbung -

Als Referenten mit dabei sind unter anderem der Astrophysiker und Bestsellerautor Heino Falcke, die Kirchenpionierin Daniela Mailänder, die Theologie-Professorin Mihamm Kim-Rauchholz, Kathrin Thiel (Theologin, Bad Liebenzell), Jana Kontermann (Gemeindegründerin), Frank Heinrich (Ev. Allianz), Jörg Dechert (ERF), Steffen Kern (Gnadauer Präses) und der Schauspieler und Autor Samuel Koch.

Die Musik kommt unter anderem von Alive Worship, Sefora Nelson, Lothar Kosse und Sarah Kaiser. Im Kinderprogramm sind Mike Müllerbauer, Sebastian Rochlitzer und die Band Puzzles am Start.

Frank Heinrich: „SPRING ist Familie mal anders“

Die Vorfreude steigt auch bei der Evangelischen Allianz, die das Festival veranstaltet. Für Vorstand Frank Heinrich ist SPRING „Familie mal anders“, Gemeinschaft in frischen Farben. „Auf dem gemeinsamen Fundament des lebendigen Glaubens wurden bei mir durch SPRING neue Aspekte durch Begegnung, Erlebnis und Entspannung provoziert. Diese Chance gönne ich noch vielen anderen“, so Heinrich. Deshalb sei es ihm ein großes Anliegen, mit vielen Menschen aus allen Generationen diesen Segen zu teilen.

SPRING findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2009 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland. Rund 400 Ehrenamtliche machen das Festival möglich.

- Werbung -

Homepage: SPRING