Lebenskrise – und wo ist Gott?

Krisen machen stark, heißt es. Aber was tun, wenn die Krise nicht endet? Und wo ist Gott in solchen Zeiten? Eine biblische Betrachtung.

Von Benedikt Elsner

Es ist fast egal, welchen großen Hollywoodfilm man schaut: Nach einer kurzen, schmerzhaften Krise kommt die Heldin oder der Held natürlich wieder zurück. Und stärker und entschlossener als je zuvor steuert sie oder er aufs Happy End zu. Einfach ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr durchhalten und dann kommt der Erfolg von ganz allein. Aber was ist, wenn die Krise nicht kurz ist, sondern Jahre dauert? Wenn kein Happy End in Sicht ist?

„Winter is coming“

Es war im September 2020 und das erste halbe Jahr Pandemie lag hinter uns. Ich saß in einer Runde von Kollegen und Kolleginnen und erklärte ausführlich, warum wir auf den kommenden Winter gut vorbereitet sein müssen. Wieso es anders werden wird, härter und länger. Wie anders, hart und lang der Winter dann aber wirklich werden würde, war mir selbst kaum bewusst. Gefühlt war es ein ewiger Lockdown, ein langer dunkler Tunnel, eine Krise, gegen die man nichts tun konnte. Unsere Pläne, Träume und Visionen wurden zunichte gemacht. Wie kann man damit umgehen, wenn eine schwierige Zeit nicht mal eben schnell durchgestanden ist?

Helden wie du und ich

Eine der großen Heldengeschichten der Bibel ist die Geschichte von Mose. Wie kaum eine andere Person des Alten Testaments steht er für entschlossenes Handeln in schwierigen Zeiten, für echte Leiterschaft und einen tiefen Glauben. Mose führt Israel aus der Sklaverei Ägyptens, empfängt die Zehn Gebote und leitet sein Volk ins gelobte Land – dagegen wirken wir alle wie blutige Anfänger. Bis heute feiern Menschen das Wirken Mose als Leiter, Vorbild und Heiliger. Und ganz ähnlich wie bei den eben genannten großen Hollywoodfilmen achtet kaum jemand auf seine Krisen, Misserfolge und Fehlschläge. Dabei ist Mose weit davon entfernt, ein perfekter Superheld zu sein. Vielmehr ist er wie wir alle ein Mensch mit Licht und Schatten, mit Auf und Abs, mit Fragen ohne Antworten. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, warum sein Zorn die Oberhand gewinnt, als er einen ägyptischen Aufseher umbringt und ihn danach im Sand verscharrt. An Moses heldenhaften Händen klebt Blut.

Nicht nur ein Jahr …

Das Problem ist nun: Wenn Mose sich stellt, wird er mit dem Tod bestraft. Er macht also das, was wir alle gern machen: Er läuft vor der Verantwortung davon, flieht vor den Konsequenzen und der Strafe. Aber er läuft damit auch weg von seinem Volk, seinen Aufgaben und dem Gott, der noch viel mit ihm vorhat. Er läuft und läuft , bis er in Midian ankommt. Irgendwo im Nirgendwo auf der Sinai-Halbinsel, zwischen Ägypten und Palästina, kommt Mose zur Ruhe. Dort in der Wüste wird er Schafhirte, heiratet die Tochter eines heidnischen Priesters und die Zeit vergeht. Eine Zeitspanne, die uns auch nach anderthalb Jahren Pandemie wie eine Ewigkeit vorkommt: 40 Jahre! Vor allem ohne die ganzen technischen Erleichterungen, die uns die vergangenen Monate gegen Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit geholfen haben. 40 Jahre, ein halbes Leben mitten in der Krise.

Mit der Krise leben lernen

Viel ist uns aus diesen 40 Jahren nicht bekannt. Die Erzählungen der Bibel setzen wieder ein, als irgendwann in dieser nicht enden wollenden Zeit ein Dornbusch brennt, ein Engel spricht und Mose doch noch den Auftrag seines Lebens bekommt. Was bis dahin passierte? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich schien meistens die Sonne und die Schafe futterten langsam ihr Gras vor sich hin. Schon allein die Beschreibung der 40 Jahre klingt langweilig. Kaum auszumalen, wie es wohl für Mose war, in dieser Einöde aus Sand und Zeit. Und dennoch ist gerade Ausdauer eine Erkenntnis für den Umgang mit solchen Phasen. Denn das Leben, das Gott für uns vorgesehen hat, wartet nicht vor oder nach einer Krise, sondern mittendrin! Mag sie einem auch noch so lang vorkommen, Gott nutzt diese Phasen und wir können es auch.

Vielleicht ist das jetzt ein herausfordernder Gedanke, aber auch in den letzten Monaten war Gott mittendrin und erlebbar – ganz ähnlich wie bei Mose in der Wüste, nur anders als gewohnt. Diese Ausdauer, diese Erkenntnis der Unvermeidbarkeit von Krisen, sie können dabei helfen, diese Zeit nicht nur als Zeit des Wartens wahrzunehmen, sondern auch als Zeit des Reifens. Denn es gibt Lektionen des Lebens, die uns nur die Krisen lehren können …

Fake News: Geistliches Wachstum

Zwei Worte, die vor allem in unseren Köpfen vorkommen, weniger in der Bibel: geistliches Wachstum. Was Christen und Christinnen oft wie das Ziel aller Dinge vorkommt, ist ein Konzept, das noch keine 300 Jahre alt ist. In den Erweckungsbewegungen des 18. Jahrhunderts kam der Gedanke auf, dass man für sein geistliches Wachstum etwas tun sollte und muss. Diese Vorstellung lebt bis heute fort und gaukelt uns ein seltsames Verständnis vom Glauben vor. So als müsse man nur die richtigen Taten oben reinwerfen, zum Beispiel Hauskreis oder Stille Zeit, und unten kommt schönes geistliches Wachstum raus.

Wenn es allerdings so einfach wäre, dann hätte Mose in 40 Jahren nicht gerade viel geschafft, oder? Und auch die Bäume im Wald, das Obst an ihren Ästen oder das Gras unter ihnen – sie wachsen alle nicht schneller, reifen nicht fixer, bloß weil man daran zieht oder sie pusht, nicht wahr? Nimm dir ne Tasse Tee, atme tief durch und denk an Mose. Klar haben wir Verantwortung für unser Leben und für unseren Glauben. Aber es braucht immer auch Zeit, es braucht immer auch ein „mitten in der Krise“, nicht nur ein Davor und ein schnelles Danach. Mose wäre nicht Mose ohne die 40 Jahre in der Wüste, die Frage ist daher folgende: Was hast du in den letzten 1 ½ Jahren gelernt?

Benedikt Elsner ist Landesjugendpastor im Gemeindejugendwerk Niedersachsen.Ostwestfalen.Sachsen-Anhalt (GJW NOS).