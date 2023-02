„In Ewigkeit“: Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich veröffentlicht christlichen Song

Menowin Fröhlich war Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Im vergangenen Jahr ließ er sich taufen. Jetzt folgt ein Lied über seine Bekehrung.

Bekannt wurde Menowin Fröhlich durch seine zweimalige Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). 2005 schaffte er es in das Finale der besten 20, musste die Teilnahme jedoch abbrechen, da er wegen verschiedener Delikte verhaftet wurde. Später kam er noch mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. 2010 nahm er erneut teil und belegte den zweiten Platz. Auch bei Promi-Big-Brother war er im TV zu sehen.

Im Oktober 2022 ließ sich der Sänger taufen, wie ein Instagram-Post zeigt. Die BILD-Zeitung titelte: „‚Jesus hat mich gerettet!‘ Wie Menowin Fröhlich seine Dämonen besiegte“. Fröhlich selbst sagt in einem Instagram-Video: „Wir haben einen lebendigen Gott! […] Damals hatte ich Fans, heute bin ich ein Fan. Ich bin ein Fan Gottes. Und Jesus ist mein Star.“

Sein neuer Song „In Ewigkeit“ handelt von der erlebten Veränderung und erscheint am 8. März. SAT1 strahlt vom 6. bis 10. März täglich um 16 Uhr die Doku „Menowins Kampf für ein neues Leben“ aus. Am 8. März geht es um den Song und seine Entstehung.

Transparenzhinweis: Menowin Fröhlichs Song „In Ewigkeit“ erscheint bei Gerth Medien. Gerth Medien ist Teil der SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.