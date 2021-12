Influencerin Lisa lässt sich taufen

Die Zwillinge Lisa und Lena gehören zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Zu ihrem christlichen Glauben bekennen sie sich regelmäßig.

Es ist ein deutlich sichtbares Zeichen: In ihrem gemeinsamen Instagram-Account Lisa und Lena postete Lisa Mantler jetzt ein Video von ihrer Taufe und schrieb dazu: „I have decided.“ (Ich habe mich entschieden). Außerdem zitierte Lisa in ihrem Beitrag aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs (Kolosser 1,10-12). Fast 300.000 Likes sammelte der Beitrag bis heute ein. Insgesamt folgen dem Kanal rund 16,6 Millionen Menschen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zwillinge offen von ihrem christlichen Glauben sprechen. Im Interview mit dem Jugendmagazin TEENSMAG (gehört wie Jesus.de zum SCM Bundes-Verlag) erzählte Lena 2018: „Für mich ist Gott wie ein Tagebuch, dem ich alles vom Tag erzählen kann. Und auch, wenn ich ihn nicht sehe, ich spüre, er ist immer bei mir.“ In ihrem Instagram-Kanal schwärmten sie auch schon von Gottesdienstbesuchen und Lobpreis-Musik (Jesus.de berichtete). Im Januar 2019 spendeten sie ihren Gewinn aus der Fernsehshow „Klein gegen Groß“ dem christlichen Hilfswerk „Global Aid Network“ (GAiN). 2020 moderierte Lisa außerdem die TV-Show „Weihnachten neu erleben“.

Bekannt wurden die eineiigen Zwillinge durch Mode- und Tanzvideos. Neben Instagram sind sie auch auf TikTok unterwegs, wo ihnen 13,6 Millionen Menschen folgen.