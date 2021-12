800.000 Menschen lesen von Trost in der Trauer

Sprinkle ist das diesjährige Spendenprojekt von Jesus.de. Aber was für Projekte stecken eigentlich dahinter? Ein Beispiel.

Von Nathanael Ullmann

Ihr kennt das: Manchmal startet man ein Projekt, ohne zu wissen, wo es enden wird. Einfach, weil da so eine Intuition ist – und plötzlich wird es wunderbar. Genauso ist es bei der Kooperation der drei Magazine andersLEBEN, MOVO und Family mit Burda Forward bzw. FOCUS Online. Ein ganz besonderes Erlebnis soll das verdeutlichen.

Im Winter 2019 läuft die Kooperation ein knappes halbes Jahr und hat schon die ersten Erfolge gefeiert. Ausgewählte Artikel aus der Family erscheinen auf focus.de und haben durchaus vorzeigbare Klickzahlen im sechsstelligen Bereich vorzuweisen. Jeden Artikel prüft die Online-Redaktion des Bundes-Verlags, passt Überschrift und Vortext an die Lesegewohnheiten der Online-Nutzerinnen und -Nutzer an und schlägt ihn dann FOCUS Online vor.

Tage passiert nichts – dann geschieht das Wunder

So auch bei dem Text von Anja Barthel. Die Mutter erzählt, wie ihre 18-jährige Tochter Lara bei einem Auslandsaufenthalt in Peru ums Leben kommt. An diesem Artikel passt einfach alles: das erschreckende Schicksal, packend erzählt und das von einer Mutter, die trotz aller Trauer im Glauben verhaftet bleibt. Das merkt auch die Redaktion – und preist den Text besonders freudig der Münchner Kollegschaft an.

Erst einmal passiert gar nichts. Es vergehen Tage, bis FOCUS Online den Artikel verwendet. Dann der erste Erfolg: Er ist auf der Startseite von focus.de zu finden. Noch ist auch das keine Premiere. Doch die Zugriffszahlen steigen immer weiter. Irgendwann entdeckt AppleNews den Text für sich. Plötzlich erscheint er auf der Nachrichtenseite sämtlicher iPhones. 12.000 Menschen lesen zwischenzeitlich gleichzeitig den Beitrag. Über 800.000 sollen es am Ende werden.

Knapp eine Million Menschen also, die erfahren: Auch das schreckliche Trauma vom Verlust eines Kindes können Eltern überstehen. Und Glaube kann Schreckenszeiten aushalten. Er kann sie sogar erträglicher machen. Was für ein Zeugnis!

Erfolgreich dank Unterstützerkreis

Als wir den Weg mit der Kooperation losgingen, hatten wir uns gute Klickzahlen erhofft. Aber das hatte alles übertroffen. Unter normalen Umständen hätten wir als kleiner Verlag diese Menschen niemals erreichen können. Aber in Zusammenarbeit mit einer der zehn größten Nachrichtenseiten Deutschlands war es möglich, diesen Impuls einer vollkommen neuen Zielgruppe zugänglich zu machen.

Das Projekt, ermutigende Texte für FOCUS Online aufzubereiten, ist mittlerweile bei Sprinkle verortet. Hier kümmert sich das Team darum, die passenden Texte aus den Magazinen zu finden, neue Themen zu finden und Artikel dafür zu erstellen. Texte so aufzubereiten, dass sie auch fürs Internet spannend genug sind, ist eine zeitaufwändige Aufgabe. Ein Glück, dass sich um die Kooperation mit FOCUS Online ein Spender-Netzwerk aufgebaut hat. Mehrere Dutzend Menschen unterstützen die Online-Redaktion monatlich finanziell, um ihnen diesen Freiraum zu ermöglichen.

