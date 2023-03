Jesus Freaks feiern auf altem Militärflugplatz

Bunt, laut und fromm: Im August laden die Jesus-Freaks zum Freakstock-Festival ein. Es richtet sich an alle, die ihren Glauben anders leben wollen.

„Ein Platz, an dem man sich auf Augenhöhe trifft, wo es keine Sitzordnung, keinen Dresscode und keinen VIP-Bereich gibt“, schrieb die Mittelhochdeutsche Zeitung im vergangenen Jahr über das Freakstock. Es entstand Mitte der Neunziger als Festival der Jesus Freaks Bewegung – und fand schon auf einer Pferderennbahn und in einer Kaserne statt. Das Freakstock will besonders Christinnen und Christen ansprechen, die alternative Wege suchen, ihren Glauben zu leben.

Was macht dieses christliche-alternative Festival aus? „Friedliche Atmosphäre, durchgetanzte Sommernächte, Lebenswendepunkte, legendäre Konzerte und leidenschaftliche Spiritualität“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Jesus, Kreativität, Vielfalt und Einheit stünden im Mittelpunkt. Beim Freakstock treffen sich „Skater und Raver und Rentner und Punks und Promovierte und Hippies und Hipster“. Alles läuft nach dem Motto: „Jeder darf kommen, wie er/sie ist.“

„Kreativer Ort der Gottesbegegnung“

Gefeiert wird vom 3. bis 6. August auf einem alten Militärflugplatz bei Allstedt (Südharz) in Sachsen-Anhalt. Das Freakstock soll laut Pressemitteilung ein „kreativer Ort der Gottesbegenung“ sein. Das Thema „YOU SEE ME #NOFILTER“ leitet sich von der Jahreslosung für dieses Jahr ab: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1. Mose 16,13)

Das Festival bietet sportliche, künstlerische und handwerkliche Workshops sowie Konzerte von Indie über Electro bis hin zu Metal. Die Namen der Bands und die Workshop-Themen veröffentlichen die Jesus Freaks in den nächsten Monaten auf der Webseite des Festivals. Familien und Jugendliche haben ihren eigenen Bereich.

Die Teilnehmenden schlafen auf dem Zeltplatz, in Wohnwägen oder bei gutem Wetter unter freiem Himmel. Tickets für das Festival können online und an der Tageskasse für 125 Euro erworben werden, im Vorverkauf für 85 Euro. Wer aus der näheren Umgebung von Allstedt kommt, erhält vergünstigte Tickets für 55 Euro. Auch Mitarbeitende zahlen deutlich weniger und erhalten Vollverpflegung. Über 500 Ehrenamtliche wirken mit.