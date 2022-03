Kölner Erzbischof Woelki bietet Amtsverzicht an

Der umstrittene Kardinal Rainer Maria Woelki hat Papst Franziskus während seiner Auszeit seinen Amtsverzicht angeboten. Das teilte das Erzbistum jetzt mit. Der Papst werde darüber zur gegebenen Zeit entscheiden.

Unterdessen ist der Kölner Erzbischof nach seiner rund fünfmonatigen Auszeit wieder ins Amt zurückgekehrt. Papst Franziskus hatte angeordnet, dass Woelki seine Amtsgeschäfte am 2. März wieder aufnehmen sollte.

Kardinal Woelki steht wegen seines Umgangs mit der schleppenden Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in seinem Bistum in der Kritik. Im vergangenen Juni kritisierten päpstliche Gutachter Fehler der Kölner Bistumsleitung in der Kommunikation bezüglich sexualisierter Gewalt.

Im September teilte Papst Franziskus mit, dass Woelki im Amt bleiben darf. Allerdings beurlaubte er den Kardinal auf dessen Wunsch für eine „geistliche Auszeit“, die Mitte Oktober begann. Die kommenden Wochen seien für Woelki eine Zeit des Zuhörens und Zugehens auf die Menschen, heißt es auf der Webseite des Erzbistums Köln.