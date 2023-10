Latzel: Israelfeindliche Posts von „Fridays for Future“ inakzeptabel

Der Präses der Rheinischen Kirche, Thorsten Latzel, und weitere Kirchenvertreter haben antiisraelische Aussagen der internationalen Sektion der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ (FFF) scharf kritisiert.

„Es ist sehr wichtig, hier klar zu differenzieren. Die Aussagen der internationalen FFF-Organisation sind schlicht inakzeptabel, weil sie den Terror der Hamas und das dadurch Israel zugefügte, unermessliche Leid missachtet“, sagte Latzel dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag in Düsseldorf. „Die deutsche Sektion hat sich jedoch klar davon distanziert. Ich denke: Diese Abgrenzung ist eindeutig und notwendig“, betonte der leitende Theologe der rheinischen Kirche.

- Werbung -

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hatte zuvor die deutschen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ aufgefordert, sich wegen der umstrittenen Internetpostings von „Fridays for Future International“ vollständig loszusagen. „Ich erwarte von Luisa Neubauer und ‚Fridays for Future Deutschland‘ eine wirkliche Abkoppelung, eine Namensänderung der Organisation und den Abbruch jeglicher Kontakte zu ‚Fridays for Future International'“, sagte Schuster der „Bild“-Zeitung (Freitag). Zudem warf er FFF International „krude Geschichtsverdrehung, Dämonisierung Israels und nun auch noch Verschwörungsideologie“ vor. Auch Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien kritisierten die internationale Organisation und verlangten eine stärkere Distanzierung der deutschen Sektion.

Kritik auch von SPD, CDU und EKD

Der Antisemitismus-Beauftragte der EKD, Christian Staffa, rief die deutsche Sektion dazu auf, den internationalen Dachverband in eine Debatte zu ziehen, um somit eine Veränderung zu bewirken. Die EKD solle versuchen, die deutschen Aktivisten davon zu überzeugen. Die EKD hatte sich in der Vergangenheit mit den Anliegen für mehr Klimaschutz von «Fridays for Future» solidarisiert und auch diverse Klimastreiks unterstützt.

Die SPD-Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese, die ebenfalls EKD-Ratsmitglied ist, sagte dem epd, es müsse verhindert werden, dass die Klimabewegung in Deutschland in Verdacht geraten könnte, mit Israelfeindlichkeit in Verbindung zu stehen. „Fridays for Futures Deutschland“ müsse sich deshalb überlegen, wie sie sich von ihren internationalen Strukturen nachvollziehbar lossagen könne. Sie räumte aber ein, dass dies nicht einfach werde.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die Organisation stehe durch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und ihre große Anhängerschaft, vor allem in den jungen Generationen, in einer besonderen gesellschaftlichen Verantwortung. Auch Rachel, der Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Sprecher des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU ist, forderte eine strukturelle und namentliche Trennung vom internationalen Dachverband.

„Fridays for Future International“ hatte am Mittwoch auf Instagram von einem „Genozid“ gegen Palästinenser im Gaza-Streifen und von Israel als Apartheidstaat gesprochen. Zudem hatte die Organisation westliche Medien der Falschinformation und Lüge bezichtigt. „Fridays for Future Deutschland“ erklärte, der internationale Account spreche nicht für die deutsche Klimaschutzbewegung. Überdies hatte auch die FFF-Gründerin und schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg Kritik auf sich gezogen, weil sie sich in ihren Reaktionen auf die Auseinandersetzungen im Nahen Osten aus Sicht einiger Beobachter zu einseitig auf die Seite der Palästinenser gestellt hatte.

FFF Germany auf Instagram: hier und hier