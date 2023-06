Seemannspastor: „Mission mit Taten“

Seit zehn Monaten ist Götz-Volkmar Neitzel Seemannspastor der Nordkirche. Julia Krause hat ihn für das Online-Magazin der Nordkirche porträtiert.

Als Seemannspastor ist Neitzel für die Seemannsstationen der Nordkirche in Hamburg, Brunsbüttel, Lübeck, Kiel, Rostock und Sassnitz zuständig. 20 Haupt- und etwa 300 Ehrenamtliche sind in seinem Aufgabenbereich tätig. Neben der materiellen Versorgung der Seeleute, Postdienstleistungen oder Gottesdiensten sind auch persönliche Gebete und Segen gefragt. Im Kern gehe es darum, die christliche Botschaft weiterzugeben, so Neitzel.

