CVJM: Neues Online-Magazin soll digitale Jugendarbeit stärken

Wie gelingt Jugendarbeit online? Das neue Magazin „DIGITAL GLAUBEN“ soll Wege zeigen – praxisnah, inspirierend und voller Mut zum Ausprobieren.

Ein neues Online-Magazin will Haupt- und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit dabei unterstützen, digitale Wege mutig und praxisnah zu gestalten: DIGITAL GLAUBEN. Hinter der Initiative steht das Institut für missionarische Jugendarbeit der CVJM-Hochschule mit seinem Arbeitszweig „Zukunft der Jugendarbeit“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die redaktionelle Verantwortung tragen die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sina Müller und Institutsleiter Prof. Dr. Florian Karcher.

Mit dem Magazin reagierten sie „auf ein wachsendes Bedürfnis“: In zahlreichen Gesprächen mit der Zielgruppe sei deutlich geworden, dass großes Interesse an digitaler Arbeit bestehe. Es gebe aber auch Unsicherheit, Überforderung und den Wunsch nach konkreter Orientierung.

Informieren, motivieren und befähigen

„Das Magazin bündelt Erfahrungen, zeigt inspirierende Ansätze und macht sie niedrigschwellig zugänglich“, heißt es. Mit Social-Media-Formaten, digitaler Seelsorge und hybriden Events will das Institut zeigen, wie vielfältig digitale Jugendarbeit bereits gelebt wird.

Viele fragen, wo man mit digitaler Kinder- und Jugendarbeit anfange, erklärt Sina Müller. „Unsere Antwort: Genau hier – mit echten Erfahrungen, offenen Einblicken und einer Portion Mut zum Ausprobieren.“

DIGITAL GLAUBEN will informieren, motivieren und befähigen. Neben Fachartikeln und Interviews setzt das Magazin auf praxisnahe Formate: „Tools, How-Tos, Erfahrungsberichte und Stimmen aus der Praxis werden durch interaktive Elemente wie Podcasts ergänzt.“ So entstehe eine Plattform, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern Vernetzung und Kooperationen anregt. „Digital glauben heißt nicht: Bildschirm statt Begegnung. Es heißt: neue Wege öffnen, damit Glaube jungen Menschen da begegnet, wo sie wirklich sind“, betont Florian Karcher.

Vielfach digital unterwegs

Das Magazin soll dreimal jährlich erscheinen. Die erste Ausgabe ist ab sofort verfügbar, das zweite Heft ist für Februar 2026 angekündigt. Jede Ausgabe biete „einen bunten Mix verschiedener aktueller Themen – etwa digitaler Partizipation, Seelsorge im Netz, Gaming & Community oder Künstlicher Intelligenz“.

Die Beiträge entstehen laut CVJM in Kooperation mit Praktikern und Praktikerinnen, Fachstellen und Initiativen aus der kirchlichen und außerkirchlichen Jugendarbeit. Unterstützt wird das Projekt von Wertestarter, dem Verein Andere Zeiten und dem Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik (GEP).

Auf der Homepage kann das Magazin kostenlos gelesen werden. Zusätzlich kann man sich auf der Website für einen Newsletter eintragen, der informiert, wenn die neuen Ausgaben erscheinen. Passend dazu gibt es auch einen Instagram-Kanal: Auf @zukunft.jugendarbeit werden die Inhalte des Magazins und die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Instituts in die Lebenswelt der Jugendlichen sowie der Ehren- und Hauptamtlichen übertragen.

Link: Homepage von DIGITAL GLAUBEN