Methodisten: Homosexuelle können ab sofort heiraten und Pfarrer werden

Homosexuelle Menschen können jetzt in der Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in Deutschland kirchlich getraut werden und auch das Pfarramt ausüben. Das beschloss die außerordentliche Zentralkonferenz der EmK in der vergangenen Woche einstimmig – bei vier Enthaltungen. Keine Pfarrperson oder Gemeinde sei jedoch dazu gezwungen, Homosexuelle zu trauen oder anzustellen. Es bestehe „Gewissensfreiheit“.

Der deutsche Teil der EmK öffnet sich damit für „die umfassende Integration homosexueller Menschen ins Leben der Kirche“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Beschluss war das Ergebnis eines dreieinhalb Jahre dauernden Prozesses. Damit sich auch die Kritiker weiterhin in der EmK beheimatet fühlen, wurde 2021 der „Gemeinschaftsbund in der Evangelisch-methodistischen Kirche“ gegründet. In den USA hatte der Streit um das Thema Homosexualität zu einer Spaltung der Methodistischen Kirche geführt.