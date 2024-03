Wo ist er hin, der „Staatsfeind Nummer Eins“ ?

Was hat Jesus mit einem gesuchten Bankräuber gemeinsam? Eine österliche Spurensuche in Ohio und Jerusalem mit Tom Laengner.

Charles Arthur ‚Pretty Boy‘ Floyd wurde wohl in einem Obstgarten in East Liverpool, Ohio erschossen. Es geschah im Herbst 1934 und das FBI war hinter ihm her. Damit war eine US-amerikanische Outlaw-Legende für immer am Boden. Manche sagen, er sei so etwas wie ein Robin Hood der frühen 30er Jahre gewesen. Andere halten ihn für einen gewöhnlichen Verbrecher. Fest steht, dass Charley Floyd jede Menge Banken beraubt hat. Es waren so viele, dass J. Edgar Hoover ihn schließlich zum Staatsfeind Nummer Eins erklärte. Auf diese Art Nominierung hätte Floyd gerne verzichtet.

Dem Mann aus Nazareth wird auch nicht viel daran gelegen gewesen sein, in seinem Heimatland der Staatsfeind Nummer Eins zu sein. Auch ohne jemals eine Bank beraubt zu haben oder einem Menschen etwas Böses getan zu haben, stand der Nazarener ganz oben auf der Liste der Gesuchten in Israel. Doch das waren andere Zeiten. Charles Arthur Floyd aus Oklahoma wurde etwa so alt wie der Mann aus Nazareth. Damit kommt die Ähnlichkeit der beiden Persönlichkeiten allerdings wohl schon beinahe an ihre Grenzen. Ja, beide verstießen gegen das Gesetz. Der Eine raufte am Feiertag Ähren im Kornfeld, der Andere im Akkord Dollarnoten aus Kleinstadtbanken. Den Mann aus Galiläa verhafteten sie dann zu Ostern. Auch bei ihm trug sich also ein folgenschweres Ereignis in einem Garten zu.

Beide hinterließen eine Reihe an traurigen und ratlosen Menschen. Und für beide ging es auch irgendwie weiter. Der junge Mann aus dem Mittleren Westen schaffte es posthum mit Liedern und Filmen in die US-amerikanische Popkultur. Das gelingt nicht jedem. Ansonsten blieb er jedoch auf dem schmucklosen Akins Cemetery in Sequoyah County, Oklahoma bestattet. Niemand hat ihn ausgegraben. Also wird noch vorhanden sein, was nach fast einem Jahrhundert von einem Menschen übrig ist. Vielleicht ein widerstandsfähiger Hosenknopf?

Abgetaucht

Und Jesus? Ich erwähnte ja Ostern. Und da entfaltet sich nun die schier unglaubliche Geschichte des ganz anderen Staatsfeindes Nummer Eins. Von diesem Mann aus dem Nahen Osten gibt es heute einerseits nicht mal mehr den widerstandsfähigen Hosenknopf. Dafür sind weltweit jede Menge der drei Nägel zu sehen, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Eher unwahrscheinlich, dass seine Jüngerinnen und Jünger die Eisenteile zur Vermarktung der Bewegung in Umlauf gebracht haben sollen. So waren sie nicht unterwegs. Denn blitzartig nach seiner Hinrichtung sind seine Nachfolgerinnen und Nachfolgern erst einmal untergetaucht. Andere entschlossen sich, den ‚unfollow‘-Knopf zu drücken. Keiner wollte so grauenvoll enden wie ihr Ex-Meister. Das Spiel war für sie aus! Endgültig.

Doch dann platzte die Bombe, von der niemand wusste, dass sie überhaupt existierte. Es sollte zumindest eine würdige Bestattung für einen außergewöhnlich wundervollen Mann geben. In dieser Haltung gehen ein paar seiner Anhängerinnen zum Grab. Sie wollten keinesfalls in Erwartung einer Auferstehung die Sektkorken knallen lassen. Für sie gab es keine provokanten „Rome go home“ Aufnäher. Stattdessen hatten die Frauen beim örtlichen Bestatter eingekauft, was man für ein standesgemäßes Begräbnis damals so brauchte. Ich kenne mich da nicht aus.

Das Grab ist leer

Doch dann stehen sie vor einem leeren Grab. Keine Leiche weit und breit. Die Damen sind erschüttert. Sprachlos. Und sie erzählen niemandem etwas. Kurz darauf trifft eine weitere Frau Jesus persönlich. Sie sieht ihn. Sie redet mit ihm. Und auch hier kann kein Mensch glauben, was sie gesehen haben will. Warum auch? Es heißt, Frauen glaubte man in diesen Zeiten grundsätzlich nicht. Hier stimmte also gar nichts mehr. Zeuginnen, denen die Fachleute, Eliten und die Mitte der Gesellschaft nie und nimmer Vertrauen schenken würden, sollten Pfeiler einer Botschaft sein, die keiner glauben konnte. Das hätte der Anfang vom Ende sein müssen.

Frauen berichten als Erste von einem leeren Grab. Das bezeugen alle vier Schriften, in denen das Leben von Jesus beschrieben wird. Andere Augenzeugen waren nicht zur Stelle. Als wäre die Geschichte nicht an sich schon haarsträubend genug. Diese Menschen hatten zwar keine akademische Ausbildung; aber sie waren nicht blöd. Eine Auferstehung war für sie das aberwitzigste Ereignis aller Zeiten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Doch von einem bestimmten Punkt an sagten auch sie: “Wir haben den Herrn gesehen“. Sie waren verwirrt, aber überzeugt. Genau so muss es gewesen sein. Damit wollten sie wahrscheinlich sagen, dass sie Jesus gesehen hatten. Mit ihren eigenen Augen.

Kein Land rühmt sich seiner Staatsfeinde. Es will sie loswerden. Und wo kommen sie hin? Charles Arthur Floyd ruht immer noch auf demselben Friedhof in Akins, Oklahoma. Eine gravierte Platte aus Marmor mit Blumenvase erinnert an ihn.

Den Schreiner, der posthum wertschätzend Christus genannt wurde, findest du bestimmt auch. Aber auf gar keinen Fall in der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das Weite gesucht hat! Um IHN zu finden, muss ich ganz woanders suchen.