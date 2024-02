Patricia Kelly will in der Fastenzeit mehr Zeit mit Gott verbringen

Die Sängerin Patricia Kelly findet Halt und Stärke in ihrem christlichen Glauben. In der Fastenzeit will sie mehr Zeit mit Gott und Gebet verbringen.

Die Musikerin Patricia Kelly, die als Mitglied der Band „The Kelly Family“ sowie als Solo-Künstlerin erfolgreich ist, hat mit einem Post auf Instagram auf die religiöse Bedeutung der Fastenzeit hingewiesen.

- Werbung -

In der Vergangenheit verdeutlichte Patricia Kelly in Interviews des Öfteren, wie ihr der Glaube an Gott im Umgang mit den Höhen und Tiefen des Lebens hilft (Promis Glauben berichtete). Dabei schilderte sie, dass sie ihren Eltern für die Vermittlung des Glaubens „unendlich dankbar“ sei, dass ihr der Gottesdienstbesuch und Gebet helfen, um „emotional stabil“ zu bleiben und dass die Eucharistie für sie „spirituelle Nahrung und Kraftquelle“ sei.

Am Aschermittwoch postete Patricia Kelly ein Bild, das sie andächtig mit Aschekreuz auf der Stirn bei einer Herz-Jesu-Statue zeigt. Zu Hashtags wie u.a. #prayer und #christianvalues schrieb sie:

„Gesegneter Aschermittwoch, Frieden für die Welt. Möge Gott uns alle segnen.“

Weiter teilte die Sängerin mit:

„Ich habe mir für die Fastenzeit vorgenommen, mehr Zeit mit Gott und Gebet zu verbringen.“