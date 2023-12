Theologin: Kirche braucht Persönlichkeiten, die Orientierung bieten

„Zwischen den Zeiten“, so könne man den Zustand der Evangelischen Kirche beschreiben, schreibt die Theologin Angela Rinn in einem Gastbeitrag für das evangelische Magazin zeitzeichen. Die „deprimierende Synode“ – unterbrochen. Die Ratsvorsitzende – zurückgetreten. Und die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zeichne den Weg von einer Volkskirche hin zu einer marginalen Gruppierung. Man befinde sich als Kirche „zwischen Baum und Borke“.

Die Kirche brauche in diesen Tagen Persönlichkeiten, „die Orientierung bieten und Hoffnung schenken können“, so Rinn, die seit 2019 Professorin für Seelsorge am Theologischen Seminar der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist. Für den EKD-Ratsvorsitz wünsche sie sich jemanden, der das glaubwürdig nach innen und außen vertreten könne. „Ob sich diese Person in den Reihen des Rats finden kann, wird sich zeigen.“

