Syrien: Mehrere Tote nach Selbstmordanschlag in Kirche

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Kirche nahe Damaskus wurden mindestens 20 Menschen getötet. Der Täter soll laut Behörden dem „Islamischen Staat“ angehört haben.

Der Terroranschlag ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr Ortszeit in der Mar-Elias-Kirche im Stadtteil Douweila nahe Damaskus. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Demnach eröffnete in der griechisch-orthodoxen Kirche ein Attentäter das Feuer auf die zum Gottesdienst versammelten Gläubigen und sprengte sich dann selbst in die Luft. Bei dem Anschlag sind den Angaben zufolge mindestens 20 Menschen getötet worden, mehr als 50 sollen verletzt worden sein.

Das syrische Innenministerium teilte mit, dass der Attentäter Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ gewesen sei. Es war der erste Selbstmordanschlag in Damaskus seit dem Sturz von Baschar al-Assad im Dezember.

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat in Antiochia mit dem Sitz in Damaskus forderte die syrischen Behörden auf, „die volle Verantwortung für die geschehenen und weiterhin geschehenden Verletzungen der Heiligkeit der Kirchen zu übernehmen und den Schutz aller Bürger zu gewährleisten“.

Bätzing: Regierung muss Christen schützen

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sprach von einem «Blutsonntag». Nach dem Selbstmordanschlag erklärte er am Sonntagabend, die Morde sendeten die Botschaft aus, dass die Christen in Syrien an Leib und Leben gefährdet seien.

«Und es ist zu befürchten, dass viele dies als Aufruf verstehen, dem Heimatland den Rücken zu kehren», fügte der Limburger Bischof hinzu. Umso mehr seien die Regierenden aufgefordert, den Christen und allen bedrohten Minderheiten den Rücken zu stärken und aller Gewalt entschieden entgegenzutreten. Der Anschlag trage die «Handschrift des islamistischen Terrorismus».

Quellen: dbk, epd, Spiegel, SZ, Kirche in Not