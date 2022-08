Tauffest in Köln: 40 Pfarrer taufen 200 Kinder

Das größte Tauffest der Stadt am kommenden Samstag steht unter dem Motto „Vielfalt feiern“. Die Veranstalter erwarten rund 3.500 Gäste – und einen prominenten Moderator.

40 Pfarrerinnen und Pfarrer taufen am Samstag, 13. August, rund 200 Kinder auf den Rheinwiesen in Köln. „Vielfalt feiern“ lautet das Motto des nach eigenen Angaben größten Tauffests in Köln. Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region rechnet mit etwa 3.500 Gästen.

Neben den Taufen wird es ein Picknick im Rheinpark geben, das laut Projektleiterin Miriam Haseleu vom biblischen Motiv der Speisung der Fünftausend inspiriert ist. Mitgebrachte Speisen sollen miteinander geteilt werden. Eine Gebärdenübersetzung, eine Audiodeskription und an vielen Stellen auch barrierefreie Möglichkeiten der Teilnahme seien vorhanden, betont Haseleu.

Moderiert wird das Rahmenprogramm, das um 14 Uhr startet, von Ralph Caspers. Caspers ist bekannt als Moderator der „Sendung mit der Maus“ und „Wissen macht Ah!“.

Link: Hier findest du weitere Informationen zum Tauffest.