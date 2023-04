TV-Tipp: Die großen Fragen

Gibt es Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch sucht nach Antworten.

- Werbung -

Diese Fragen lassen Philosophen verzweifeln. So teasert das ZDF die neue zweiteilige Dokureihe „Die großen Fragen“ an. In der ersten Folge konzentriert sich Moderator Harald Lesch auf die „vielleicht bedeutendste aller Fragen“: Was kann die Wissenschaft über Gott sagen – und was nicht? Er schaut sich dafür das Universum, die Erde und die Naturgesetze an. Taugt deren Komplexität als Beweis für einen göttlichen Plan?

Computer bestätigt komplexen Gottesbeweis

Die TV-Dokumentation beschäftigt sich mit weiteren Gottesbeweisen. Darunter der wohl komplexeste: Der österreichische Mathematiker Klaus Gödel formulierte einen Gottesbeweis in der Sprache der Logik. Ein Computer bestätigte 2013 die Korrektheit der Argumentation. „Aber ist die Existenz Gottes damit wirklich bewiesen?“, fragt sich Lesch. Er zeigt sich überzeugt, dass die Frage nach Gott nie final beantwortet werden kann – und es keine wirklichen Gottesbeweise gibt.

Auch ein Experiment des kanadischen Hirnforschers Michael Persinger taucht in der Dokumentation auf. Der versuchte in den 1980er-Jahren zu beweisen, dass Religion eine reine Erfindung des Gehirns sei. Lesch lässt deshalb sein eigenes Gehirn per MRT durchleuchten. Die Frage, ob Wissenschaft und Religion unversöhnlich im Widerspruch stehen, fehlt ebenfalls nicht.

Gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens?

Der Mensch braucht unbedingt einen Sinn, meint Harald Lesch. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens nimmt er in der zweiten Folge die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in den Gilgamesch-Epos, die älteste schriftlich überlieferte Geschichte der Menschheit, und zu den antiken Philosophen. Es folgt die Frage: Wie sehr beeinflusst der Wunsch nach einem Sinn unser Denken und Erleben? Dabei geht es darum, wie schnell Menschen aus nur wenigen Linien Gesichter und Hinweise auf Zivilisationen konstruieren. Lesch nimmt dafür die Perspektive eines ungeborenen Babys ein.

Auch die Evolutionstheorie kommt zu Wort. Lässt sich in der Natur ein universeller Sinn finden? Aktuelle Untersuchungen der menschlichen Vorfahren sollen zeigen, wo Sinn und Erfüllung am ehesten zu finden sind. Zum Schluss widmet sich die Dokumentation dem antiken Mythos des Sisyphos, der immer wieder vergeblich einen Stein den Berg hinaufrollt. Gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens? Lesch kommt zu der klaren Erkenntnis: Wer einen Sinn findet, lebt nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher.

Die erste Folge „Gibt es Gott?“ findet sich bereits in der ZDF-Mediathek. Die zweite Folge „Was ist der Sinn des Lebens?“ ist dort ab dem 23. April verfügbar.