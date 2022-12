TV-Tipp: ICF Zürich veranstaltet große Weihnachtsshow

- Werbung -

Die ICF Zürich führt am 10. und 11. Dezember mit der „Christmas Experience“ die Weihnachtsgeschichte in moderner Form mit Tanz und Gesang auf. Judith, der fiktiver Hauptcharakter der Show, sehnt sich zur Zeit der Geburt Jesu nach Befreiung von der römischen Besatzung. „Auf ihrer Suche nach Frieden begegnet sie den Menschen aus der biblischen Weihnachtsgeschichte“, heißt es auf der ICF-Webseite.

An der „Christmas Experience“ beteiligen sich 30 Darstellerinnen und Darsteller sowie eine Liveband. Aufgeführt wird das Event am Samstag, 10. Dezember, um 14 und 18 Uhr sowie am Sonntag, 11. Dezember, um 11.30, 15 und 19 Uhr. Veranstaltungsort ist „THE HALL“ in Dübendorf in der Schweiz. Die Show wird am Sonntag, 11. Dezember, um 9.30, 11.30 und 19 Uhr auf YouTube übertragen.

Der Trailer gibt erste Einblicke: