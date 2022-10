WENIGER 2023: Günstige Tickets bereits ausverkauft

Mehrere tausend Teilnehmer werden im Januar zu den zwei WENIGER-Konferenzen im Gebetshaus Augsburg erwartet. Das Motto: „Deine Reise heimwärts“.

Das Gebetshaus Augsburg hat in dieser Woche den Ticketverkauf für die WENIGER-Konferenzen 2023 eröffnet. Die Veranstaltung läuft unter dem Titel „Deine Reise heimwärts“. Karten in den beiden günstigsten Kategorien sind bereits ausverkauft, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wie im letzten Jahr sind beide Veranstaltungen (5./6. bzw. 7./8. Januar) inhaltlich identisch. Vorträge und Übungen sollen den Teilnehmenden helfen, zu innerer Ruhe zu finden, um den Fokus neu auf eine Beziehung zu Gott ausrichten zu können. Inhaltlich Impulse geben Johannes Hartl (Theologe und Leiter des Gebetshauses), Bernadette Lang (Theologin), Tabea Oppliger (Aktivistin gegen Zwangsprostitution) sowie die Gebetshausmitarbeiter Sebastian Lohmer und Elias Glaeser.

Die Veranstalter rechnen bei beiden Konferenzen mit jeweils mehreren tausend Teilnehmenden. In den sozialen Netzwerken erreichen die Veranstaltungen und Angebote des Gebetshauses nach eigenen Angaben hunderttausende Menschen.

Das Gebetshaus ist eine ökumenische Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, den christlichen Glauben auf zeitgemäße Weise erfahrbar zu machen. Johannes Hartl gründete es 2005. Aktuell arbeiten dort über 50 Angestellte und rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das Gebetshaus finanziert sich über Spenden.