Wie gelingt nach der Coronakrise der Neueinstieg in die Gemeindearbeit?

Der Lockdown hat vielerorts Löcher ins Gemeindeleben gerissen. 15 Sprecherinnen und Sprecher aus sechs Ländern geben beim Willow-Leitungskongress in Leipzig Impulse, wie Verbindungen neu geknüpft und Menschen motiviert werden können.

Bei der Auswahl der Sprecherinnen und Sprecher für den Leitungskongress (25. bis 27. August, Leipzig) sei bewusst Wert auf deren unterschiedliche Lebenswelten und kirchliche Hintergründe gelegt wurde, heißt es. Das sorge für fruchtbare Spannung und einen weiten Horizont, der für die Weiterentwicklung von Menschen unabdingbar sei.

Bei der Zusammenstellung der Themen habe man die aktuellen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft sorgfältig analysiert und aufgegriffen und werde Antworten auf viele aktuelle Fragen liefern, so Willow-Referent Jörg Ahlbrecht.

„Gelingt ein Neueinstieg?“

„Alle Gemeinden stehen jetzt vor wichtigen Fragen: Wie gelingt es, dass die Menschen zurückkommen und Mitarbeitende neu aktiviert werden? Können Präsenz-Veranstaltungen mit den neu genutzten digitalen Kommunikationswegen klug verbunden werden? Gelingt ein Neueinstieg oder schleppt sich die Gemeindearbeit durch die Mühen der Krise?“, so der Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers. „Der Leitungskongress wird sich mit diesen und anderen Fragen beschäftigen und Antworten liefern.“

Zu den Sprecherinnen und Sprechern zählen untern anderem Pastor Gunnar Engel, Gary Haugen (Gründer von International Justice Mission), Nathalie Schaller (Gründerin des humanitären Modelabels [eyd]), Tali Sharot (Professorin für Neurowissenschaften, London), Prof. Dr. Michael Herbst (Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung), Daniela Mailänder (Referentin für „Fresh X“) und Dave Dummitt (Pastor, Willow Creek Community Church, Chicago).

Der Willow Creek Leitungskongress 2022 steht unter dem Motto „Connected – Verbunden“. Er findet vom 25. bis 27. August in Leipzig statt und wird außerdem an acht Orte in Deutschland live übertragen. Info und Anmeldung: www.leitungskongress.de

Transparenzhinweis: Ulrich Eggers war verlegerischer Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe und Verlagsleiter des SCM Bundes-Verlags, zu dem auch Jesus.de gehört.