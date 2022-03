Das Hilfswerk leistet seit Beginn des Konflikts humanitäre Hilfe im Krisengebiet an der polnischen Grenze sowie im ukrainischen Lemberg.

„Haus der Hoffnung“ verfügt über eine 5.000 qm große Lagerhalle in der Ukraine sowie eine Lagerhalle in Polen. In Zusammenarbeit mit der Regierung von Lemberg wurde ein grüner Korridor zwischen der polnischen Grenze und der Stadt geschaffen, auf dem Hilfstransporte auf direktem Weg in die Ukraine gelangen. In Kooperation mit einem Netzwerk ukrainischer Kirchen ermöglicht das Hilfswerk die Verteilung der Güter auch in entlegene Gebiete.

Weitere Informationen zu Spenden in Form von Sach-, Geld- und Zeitspenden gibt es auf dieser Webseite.

Spenden:

Spendenkonto: DE52 2605 0001 0056 0794 03

Verwendungszweck „Soforthilfe Ukraine“

