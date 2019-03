Die thüringische Landesregierung will die Verfolgung von Christen in der DDR nun doch wissenschaftlich erforschen lassen. Dies berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk(MDR). Im vergangenen Jahr war beim ersten Anlauf die Förderung geplatzt. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) habe erklärt, das Thema von einem Kirchenhistoriker an der Universität Jena erforschen zu lassen. Die Kosten würden auf rund 600.000 Euro veranschlagt.

