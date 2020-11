Wenn wir anderen ein Segen sein wollen, können wir das ganz praktisch tun. 10 Tipps, um einander den Segen zuzusprechen.

Von Bernd Eimterbäumer

[Dieser Text ist in der Zeit vor Corona entstanden. Wir haben ihn neu veröffentlicht, weil wir finden, dass gerade in diesen stürmischen Zeiten Segensimpulse besonders wichtig sind. Tipp Nummer sechs sollte zurzeit aber nur unter Wahrung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln betrachtet werden. / das Jesus.de-Team]

Einen Menschen zu segnen, gehört für mich zu den schönsten und vornehmsten Aufgaben. Die Vorstellung, dass Gottes Segen durch mich zu einer anderen Person fließt, ist atemberaubend! Wir segnen gern Menschen persönlich in unserer Gemeinde.

Sowohl in unserer „Johannismesse“, einem sehr ruhigen und besinnlichen Gottesdienst, als auch nach unserem „anderen Gottesdienst“, einem modernen zweiten Gottesdienstmodell, gibt es Gelegenheit, für sich beten und sich segnen zu lassen. Ich höre immer wieder, dass die persönliche Segnung für viele Menschen der kostbarste Teil des Gottesdienstes ist.

„Wenn du einen Menschen segnest, mach dir bewusst, dass Gottes Liebe durch dich fließt.“

Richtete sich das übrige Gottesdienstprogramm an die Gesamtheit der Besucher, so wird es beim Segnen ganz persönlich. Auf unseren Jugendfreizeiten in Norwegen gibt es einen „Stillen Vormittag“, an dem Jugendliche für sich beten und sich segnen lassen können. Es erstaunt mich jedes Mal wieder, wie viele Teenager das Angebot der persönlichen Segnung in Anspruch nehmen, selbst die „coolen Jungs“, die ansonsten gern den Eindruck vermitteln, „selbst ganz gut klarzukommen“. Oft öffnet sich ihr Herz ganz weit, manchmal fließen Tränen, manchmal spüren sie, wie Lasten von den Schultern fallen, und erfahren den persönlichen Segen Gottes als etwas Wohltuendes, als eine Kraftquelle oder sogar einen Neuanfang.

Hier ein paar Praxistipps aus meiner persönlichen Erfahrung: