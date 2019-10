Gute Wünsche sind hervorragende Lebensbegleiter. Seit Jahrhunderten gelten die Irischen Segenswünsche als Ermutigung für Aufbrechende, Trauernde und Feiernde. Oder einfach als passende Segensformel im Gottesdienst, auf Hochzeiten oder Taufen. Die 15 schönsten Irischen Segenswünsche haben wir hier zusammengestellt.



Mögest du gesegnet sein,

mit Wärme in deinem Zuhause,

Liebe in deinem Herzen,

Frieden in deiner Seele

und Freude in deinem Leben.

Möge die Straße Dir entgegeneilen,

möge der Wind immer in deinem Rücken sein.

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen

und der Regen sanft auf deine Felder fallen.

Und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich im Frieden seiner Hand.



Gott sei vor dir

Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt.

Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist.

Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst.

Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest.

Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt.

Mögest du leben,

so lange du willst

und es wollen,

so lange du lebst.



M ögen alle deine Himmel blau sein,

mögen alle deine Träume wahr werden,

mögen alle deine Freunde wahrhaft wahre Freunde

und alle deine Freuden vollkommen sein,

mögen Glück und Lachen alle deine Tage ausfüllen –

heute und immerzu ja,

mögen sich alle deine Träume erfüllen.



Mögest du warme Worte an einem kalten Abend haben,

Vollmond in einer dunklen Nacht

und eine sanfte Straße auf dem Weg nach Hause.



Gott sei um dich

wie ein schönes Tuch

und eine wärmende Alpakadecke,

wenn Kälte dich blass macht

und Lieblosigkeit dich frieren lässt.

Mögest du immer einen Freund an deiner Seite haben,

der dir Vertrauen gibt,

wenn es dir an Licht und Kraft gebricht.

Wenn du strauchelst,

weil dir die Arbeit zu schwer wird,

möge die Erde tanzen,

um dir das Gleichgewicht wiederzugeben.



Mögen die Regentropfen sanft auf dein Haupt fallen.

Möge der weiche Wind deinen Geist beleben.

Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten.

Mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen.

Und möge unser Gott dich hüllen in den Mantel seiner Liebe.

Mögen aus jedem Samen, den Du säst,

wunderschöne Blumen werden

auf, dass sich die Farben der Blüten

in Deinen Augen spiegeln und sie Dir

ein Lächeln auf Dein Gesicht zaubern.

Mögest du dir die Zeit nehmen,

die stillen Wunder zu feiern,

die in der lauten Welt

keine Bewunderer haben.

Nimm dir Zeit zum Träumen,

das ist der Weg zu den Sternen.

Nimm dir Zeit zum Nachdenken,

das ist die Quelle der Klarheit.

Nimm dir Zeit zum Leben,

das ist der Reichtum des Lebens.

Nimm dir Zeit zum Freundlich sein,

das ist das Tor zum Glück.



Dein Schutzengel sei vor dir,

um dir den rechten Weg zu weisen.

Dein Schutzengel sei neben dir,

um dich in die Arme zu schließen,

und dich zu schützen.

Dein Schutzengel sei hinter dir,

um dich zu bewahren

vor Not und Gefahr.

Dein Schutzengel sei unter dir

um dich aufzufangen, wenn du fällst

damit dir kein Leid geschieht

Dein Schutzengel sei bei dir,

um dich zu trösten

wenn du traurig bist

Möge Gott auf dem Weg,

den du vor dir hast, vor dir hergehen.

Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise.

Mögest du die hellen Fußstapfen des Glücks finden