Den Ärmsten helfen: Das Caritas Baby Hospital in Bethlehem

Das Caritas Baby Hospital in Bethlehem ist das einzige auf Kindermedizin spezialisierte Krankenhaus im Westjordanland. Bei der Gründung spielte ein Schweizer Pater eine wesentliche Rolle.

Es ist Heiligabend 1952 in Bethlehem. Pater Ernst Schyndrig sieht auf dem Weg zur Geburtskirche, wie ein verzweifelter Vater sein totes Kind in der Nähe eines palästinensischen Flüchtlingslagers im Morast begräbt. Schnydrig ist tief erschüttert und handelt: Gemeinsam mit der schweizerischen Krankenschwester Hedwig Vetter und dem palästinensischen Arzt Dr. Antoine Dabdoub mietet er ein Haus, stellt 14 Betten hinein und nennt es „Caritas Baby Hospital“. Ihr gemeinsames Ziel: Nie wieder soll einem Kind am Geburtsort Jesu medizinische Hilfe verwehrt bleiben.

Zusammen mit dem Deutschen und dem Schweizer Caritasverband gründet Schnydrig 1963 die Kinderhilfe Bethlehem, um die Arbeit finanziell zu sichern. Schnell entwickelt sich das anfängliche Provisorium zu einem modernen Kinderkrankenhaus. 1978 wird ein Neubau mit 82 Betten eingeweiht. Pater Schnydrig erlebt diesen Festtag nicht mehr. Er stirbt wenige Tage vorher. Sein Vermächtnis steht im Grundstein des Neubaus: „Wir helfen den Ärmsten, so gut wir können, und fragen dabei nie nach Nationalität oder Religion.“ Finanziert wird die Arbeit durch Spenden, hauptsächlich aus der Schweiz und Deutschland.

Die Betreiber sehen ihren Dienst als Ausdruck christlicher Nächstenliebe. Sie ermöglicht den Kindern Bethlehems seit fast 70 Jahren einen besseren Start ins Leben. Im Jahr 2021 wurden nach Angaben der Klinik 5.000 Kinder stationär sowie 40.000 ambulant behandelt. Alle Kinder erhalten Hilfe, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion, heißt es. Mit 250 lokalen Angestellten ist das Caritas-Baby-Hospital ein bedeutender Arbeitgeber in der Region.

Link: Die Homepage der Kinderhilfe Bethlehem