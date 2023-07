„Miss Germany“ über ihren Glauben: „Das hat mein ganzes Leben verändert“

Die aktuelle „Miss Germany“ Kira Geiss hatte eine schwierige Teeniezeit: Ihr Freund wurde übergriffig, sie brach mit ihrem Freundeskreis und war sehr einsam. Ein Erlebnis auf einer christlichen Jugendfreizeit hat ihr Herz für den Glauben geöffnet.

Kira, wie kam es dazu, dass du dich bei „Miss Germany“ beworben hast?

Kira Geiss: Bei Insta wurde mir Werbung dafür angezeigt, die ich erst mal weggeswiped habe. Ich bin absolut kein Fan von Schönheitswettbewerben. Dann wurde mir die Werbung ein zweites Mal angezeigt und der Satz „Be part of the new movement“, dazu die damalige Miss Germany, die gar nicht diesem klassischen Frauenbild entspricht: Nicht groß, blond, schlank, blaue Augen, sondern eine richtige Powerfrau mit ausländischen Wurzeln, das fand ich spannend. Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Der Fokus liegt darauf, Frauen eine Plattform zu geben, die etwas verändern wollen. Und ich dachte mir, ich möchte ganz dringend etwas verändern!

Was möchtest du verändern?

Geiss: Ich setze mich dafür ein, dass wir gemeinsam als Gesellschaft in junge Menschen investieren. Wir müssen starke, geile Jugendarbeit machen. Dafür müssen wir Kapazitäten haben, Menschen mobilisieren, Geld anschaffen und kompetente Arbeitskräfte einstellen.

So viele junge Menschen sind nur am Handy, weil sie Langeweile haben. Ich bin davon überzeugt, wenn sie einmal bei einer coolen Jugendarbeit waren, dann haben sie keinen Bock mehr am Handy zu sein. Ich selbst kann aus meiner Lebensgeschichte sagen, dass das ganz viel verändern kann.

„Mein Freund ist übergriffig geworden“

Wie war das denn bei dir?

Geiss: Das ist ’ne wilde Story. In meiner Teeniezeit hatte ich eine ziemlich radikale Phase. Ich habe gegen meine Eltern rebelliert, die Schule gewechselt und einen neuen Freundeskreis bekommen. War mit dem Schülersprecher in einer Beziehung. Gehörte immer zu den cool Kids.

Mit 13 hatte ich meinen ersten Blackout, weil ich zu viel Alkohol getrunken habe. Mit 15/16 sind dann ein paar Sachen zu viel passiert. Mein Freund ist übergriffig geworden. Das letzte halbe Jahr in der Schule habe ich mich abgekapselt. Ich saß nur in meinem Zimmer und habe geweint, weil ich keine Kraft mehr hatte.

Wie hast du dich aus dieser Situation befreit?

Geiss: Nach meinem Abschluss habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht, mit dem Freundeskreis gebrochen und eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing angefangen. Ich hatte das große Privileg jeden Morgen mit zwei Mädels im Bus zu fahren, die mich über ein halbes Jahr lang zu ihrem christlichen Jugendkreis eingeladen haben. Das fand ich immer total cringe.

Und trotzdem hast du dich darauf eingelassen?

Geiss: Ich habe mich sehr einsam gefühlt, da ich eigentlich ein super sozialer Mensch bin. Und habe meinen Halt im Essen gesucht, aber nicht gefunden. In der Zeit habe ich 17 Kilo zugenommen. Vor vier Jahren habe ich dann die Einladung zu einer Jugendfreizeit in der Schweiz angenommen, weil ich mich einfach so nach Menschen gesehnt habe.

Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen: Dieser Jugendreferent stand da im Schneesturm in einer Hütte und hat mich in den Arm genommen, obwohl er mich nicht kannte und gesagt: „Hey Kira, es ist so gut, dass du da bist. Ich freu’ mich riesig!“

„Diese ganze christliche Sache, die fand ich super suspekt“

Wie war das für dich, als dir eine fremde Person mit so viel Liebe begegnet ist?

Geiss: Ich habe das so gebraucht! Diese ganze christliche Sache, die fand ich super suspekt, aber ich habe gemerkt, was da zwischenmenschlich passiert, was das für eine soziale Energie ist, und deswegen bin ich danach auch zum Jugendkreis gegangen, weil der mir so viel gegeben hat. Ich wurde gesehen und gefördert. Und mit der Zeit hat sich mein Herz für den Glauben geöffnet. Das hat mein ganzes Leben verändert.

Welche Rolle spielt der Glaube heute in deinem Leben?

Geiss: Der Glaube ist für mich die Quelle meiner Kraft. Ich weiß, dass ich keine Aufgabe allein machen muss. Wenn sich Hürden in den Weg stellen, dann überspringe ich sie mit Gott zusammen oder er zeigt mir einen neuen Weg. Der Glaube ist für mich auch eine Art Wegweiser.

Wie sind die anderen Kandidatinnen mit dir und deinem Glauben umgegangen?

Geiss: Super, ich habe überhaupt keine negative Kritik bekommen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es keinen Sinn ergibt, jemandem den Glauben aufzuzwingen. Ich versuche nicht zu missionieren, sondern Zeugnis zu geben. Ich werde auch als Miss Germany niemandem sagen: Du musst an Jesus glauben. Du musst Christ sein. Ich werde das immer mit mir tragen und Menschen werden das hoffentlich merken.

War dein Glaube auch Thema in euren Gesprächen?

Geiss: Ja, wir haben viele tiefe Gespräche über unterschiedlichste Themen geführt: Woran glaube ich ganz konkret? Wie schränkt mich die Bibel ein? Und ist es überhaupt eine Einschränkung? Gerade im Bereich Sexualität. Da konnte ich ganz klar drüber sprechen, was die Bibel dazu sagt und weshalb ich so denke. Ich kann da unverklemmt drüber reden.

„Wenn du zufrieden bist, bist du schön.“ Kira Geiss

Was macht für dich einen schönen Menschen aus?

Geiss: Ich finde, der erste Schritt zur Schönheit ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn du mit deinen inneren Werten nicht zufrieden bist und dich deswegen nicht schön fühlst, dann musst du was ändern. Das heißt nicht, dass du super viel Sport machen musst. Als ich noch 17 Kilo mehr gewogen habe, fand ich mich nicht schön.

Ich habe intensiv Sport gemacht und hatte keine gesunde Beziehung zum Essen. Ich bin super schlank geworden und habe mich trotzdem nicht schöner gefühlt als vorher. Ich musste mich irgendwann fragen: Ok, what’s the point? Die innere Einstellung ist so wichtig!

Was würdest du einer Person raten, die mit sich und ihrem Äußeren Probleme hat?

Geiss: Finde dich und deinen Charakter schön, begegne anderen Menschen mit Nächstenliebe und trau dir Sachen zu. Wenn du zufrieden bist, bist du schön. Dann strahlst du auf andere Menschen ab und das ist mein Point: Es ist zweitrangig, was für Klamotten du anziehst, welche Haarfarbe du hast, wie groß du bist, ob du mehrgewichtig bist. Es kommt darauf an, was für eine Ausstrahlung du hast, wenn du in einen Raum kommst.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Sofia Löwen.