Was sind eigentlich Exerzitien?

Der Theologe Ralf Miro ist seit über 50 Jahren Christ und entdeckte vor acht Jahren eine Bereicherung für sein Glaubensleben: Exerzitien.

Die Fragen stellte Pascal Alius

- Werbung -

Ralf, was sind Exerzitien eigentlich?

Exerzitien sind Zeiten mit Gott, in denen man sich bewusst Zeit für ihn nimmt. Herausgehoben aus dem Alltag. Es sind geistliche Übungen. Man trainiert seine geistlichen Muskeln, um fit zu sein. Fit für das Leben, für den Alltag. Im Idealfall macht man ja was für seine Gesundheit, bevor es einem schlecht geht.

Wozu genau dienen die Exerzitien?

Für Christen ist es ganz wichtig, dass sie ihren Glauben selbstständig leben können. Unabhängig von Gemeinde, Gottesdienst, Predigt und Pastor. Das ist alles gut. Aber ich bin total dafür, selbst fit zu sein, falls es mal Zeiten gibt, in denen man nicht so Anschluss an eine Gemeinde hat oder aus anderen Gründen nicht am Gemeindeleben teilnimmt. Da muss man dann selbst geistlich gut überleben.

Kannst du mir konkrete Übungen nennen?

Eine schon lange praktizierte Art ist es, den Bibeltext häufiger zu lesen und zu schauen, wo man hängenbleibt. Dafür nimmt man sich dann Zeit, um noch mal darüber nachzudenken. Das wäre eine Möglichkeit des Bibellesens.

Eine andere Sache ist, dass man auf seine Empfindungen beim Lesen achtet. Dass Glaube nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch im Herzen, in meiner Seele. Wie geht es mir mit dem Bibeltext? Freue oder ärgere ich mich oder habe ich ein großes Fragezeichen oder bin ich plötzlich begeistert? Es gilt, darauf zu achten, wie meine Seele auf Bibelstellen reagiert. Also nicht nur theologisch im Kopf, sondern mit dem ganzen Körper Bibel lesen.

Und drittens gehört ein Tagesabschluss dazu. Da lässt man am Abend noch mal den Tag vorübergehen und spürt einzelnen Situationen nach. Was hat mich bedrückt, was aufgebaut? Damit schließe ich den Tag bewusst ab, gebe ihn Jesus zurück und kann dann zuversichtlich und in Frieden einschlafen, um am nächsten Morgen gestärkt aufzustehen.

Ignatius von Loyola war der Begründer der Exerzitien. Bei ihm ging es doch auch viel um Vorstellungskraft, oder?

Ja, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt: Bibellesen mit allen Sinnen. Sich wirklich in den Text hineinzuversetzen. Wie hat das damals ausgesehen? Was höre ich? Was rieche ich? Was nehme ich wahr? Das kann man bei ganz vielen Bibelgeschichten machen, vor allem bei den Evangelien, die eignen sich am besten dafür. Ich bin dann entweder eine Person in der Geschichte oder ein Betrachter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, als Jesus durch Jericho zieht und Zachäus trifft: Marktplatz, kleiner Mann und große Leute, auf den Baum klettern, von Jesus angeschaut werden. Dadurch kann ich lernen, wie Jesus, seine Jünger und die anderen Menschen drauf sind. So entdeckt man echt spannende Sachen. Bei vielem denke ich mir: Da wäre ich sonst nicht drauf gekommen. Es ist viel lebensnaher.

Haben Exerzitien eine Ähnlichkeit zur Meditation?

Ja, bei Exerzitien, die man außerhalb des Alltags macht, schweigt man viel. Auch beim Essen. Das hat den großen Vorteil, dass jeder bei seinen Gedanken bleiben kann. Man muss sich nicht um andere kümmern, keinen Small Talk führen. Man kann wirklich bei sich selbst sein. Und bei der Meditation geht es ja auch darum, still zu sein vor Gott.

Bestimmte Meditationen wollen, dass man völlig leer wird. Das ist bei der christlichen Meditation anders: Dort schafft man Raum für Gott. Es geht zwar auch darum, sich zu entleeren und freizumachen, aber nicht, damit dann nichts da ist, sondern damit Gott mehr Platz hat.

Ralf Miro (geb. 1950) ist Theologe, Mentor und Exerzitienbegleiter und war als Pfarrer und Gemeindeleiter in verschiedenen Gemeinden tätig.