Wenn Menschen in der Bibel beten und Großes geschieht

Das Gespräch mit Gott verändert uns, sagt Stefan Ahlborn. Anhand von mehreren, biblischen Geschichten macht er deutlich, welche Kraft das Gebet entfalten kann.

Wenn ich bete, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich die gleichen Worte und Floskeln benutze. Aber so macht Beten keinen Spaß und oft genug nehme ich mir nicht so viel Zeit dafür. Kennen Sie das auch? Ein Blick in die Bibel verrät uns, wie vielseitig Beten sein kann. Das kann helfen, uns auf das Gespräch mit Gott einzulassen. Und sogar Spaß machen.

Beten mal anders

In der Bibel gibt es kein Schema F, nach dem Menschen beten. Es gibt keine vorgeschriebene Form, wie ein Gebet auszusehen hat. Es gibt auch keine Vorlage, nach der Gott sich den Menschen zuwendet. Nur eines ist sicher: Wenn Menschen beten und mit Gott ins Gespräch kommen, dann passieren außergewöhnliche Dinge. Beispiele gefällig?

Da ist Daniel. Er betet (mindestens) dreimal täglich, bei offenem Fenster in Richtung Jerusalem und auf den Knien. Das führt seine Gegner dazu, ihn in die Löwengrube zu werfen. Dort wird er aber von einem Engel gerettet, sodass er lebend wieder herauskommt. (Daniel 6)

Von Hanna wird berichtet, dass sie sehr traurig über die Tatsache ist, keine Kinder zu haben. Sie weint, während sie lange zu Gott betet und ihn um einen Sohn bittet. Das tut sie allerdings nicht laut, sondern sie bewegt lediglich ihre Lippen. Und Gott erhört ihr Gebet und schenkt ihr einen Sohn: den Propheten Samuel. (1. Samuel 1)

Bete für uns!

Dieser Samuel wird vom Volk Israel immer wieder gebeten, stellvertretend für sie zu Gott zu beten. Israel ist in dieser Zeit in ständigen Auseinandersetzungen mit den Philistern und wird von ihnen unterdrückt. Also bittet das Volk Samuel: »Lass uns nicht im Stich! Hör nicht auf, zum HERRN, unserem Gott, um Hilfe zu rufen, dass er uns gegen die Philister beisteht und uns vor dem Untergang rettet« (1. Samuel 7,8). Und Gott lässt sich darauf ein: Er lässt die Philister durch einen heftigen Donner in Panik geraten, sodass das Heer Israels die Feinde schlagen kann – und das sogar noch während Samuel betet!

Von Mose lesen wir, dass er im ständigen Austausch mit Gott ist – und Gott mit ihm. Sie sprechen wie Freunde miteinander. Und gleichzeitig drückt Mose in seinen Gebeten auch eine große Ehrfurcht vor Gott aus. Das zeigt sich in unterschiedlichen Gebetshaltungen. Spannend ist hier zum Beispiel die Geschichte, in der Israel mit den Amalekitern kämpft. Immer dann, wenn Mose seine Hände im Gebet nach oben streckt, ist Israel stärker. Lässt er sie hingegen sinken, werden die Gegner stärker. Am Ende holt sich Mose zwei Helfer, die seine Arme stützen – so gewinnt Israel den Kampf (2. Mose 17).

Gottes leise Stimme

Der Prophet Elia verbringt ebenfalls viel Zeit mit Gott. Um dem Volk Israel zu zeigen, dass Gott der wahre Gott ist, veranstaltet er eine Art »Gebetswettkampf« mit den Propheten des Götzen Baal. Während diese mit ihrem Gebet keinen Erfolg haben, lässt Gott nach seinem Gebet Feuer vom Himmel fallen, das das Opfertier sowie den ganzen Altar verbrennt. Anschließend muss Elia fliehen und fällt in ein emotionales Tief, sodass er sogar betet: „Herr, nimm mir doch das Leben!“ Er macht Gott Vorwürfe und ist tief enttäuscht. Doch Gott begegnet ihm in dieser Situation nicht laut und mit Kraft, sondern ganz leise in einem Windhauch. (1. Könige 18-19)

Über das Gebet von Jeremia gibt es sogar ein ganzes biblisches Buch: die Klagelieder. Hier verleiht Jeremia seinem Schmerz und seiner Trauer über die Zerstörung Jerusalems Ausdruck. Dennoch steht am Ende die Bitte, dass Gott das Volk wieder zu ihm zurückführt – ein hoffnungsvolles Festhalten daran, dass Gott treu ist. Und tatsächlich: Viele Jahre nachdem Jeremia dieses Gebet spricht, kommt das Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem. Er selbst bekommt die Erfüllung seines Gebets allerdings nicht mehr mit.

Trauer und Schmerz, aber auch Angst, Wut, Hoffnung, Freude und andere Emotionen spielen in den Psalmen eine besondere Rolle. Sie sind nichts anderes als Gebete, zumeist als Lieder verfasst. Eine große Anzahl der Psalmen wird König David als Autor zugeschrieben. Er beschreibt dort seine Erfahrungen und behält dabei immer Gott im Blick.

Prison Break

Im Neuen Testament gibt es auch einige unfassbare Stories: Als Paulus und sein Gefährte Silas im Gefängnis sind, fangen sie an, um Mitternacht lautstark zu beten und Loblieder zu singen, sodass alle anderen Gefangenen sie hören können. Daraufhin gibt es ein Erdbeben, die Fesseln der Gefangenen fallen von ihnen ab und alle Gefängnistüren öffnen sich. (Apostelgeschichte 16) Gebet macht wahre Wunder möglich!

Von Petrus wird berichtet, dass er im Gefängnis sitzt – besonders stark bewacht. Währenddessen betet die Gemeinde für seine Befreiung. Daraufhin kommt ein Engel, der Petrus aus dem Gefängnis herausführt. Petrus läuft schnell zu dem Haus, wo sich die Gemeinde trifft und klopft an die Tür. Eine Dienerin lässt ihn vor Freude erstmal draußen stehen. Die Gemeinde glaubt ihr zunächst nicht, doch dann holt sie Petrus herein und er erzählt allen von seiner Befreiung. (Apostelgeschichte 12) Was für eine krasse Gebetserhörung!

Und Jesus?

Auch Jesus betet sehr viel. Meistens zieht er sich dafür in Ruhe zurück und betet allein. Das tut er mal am frühen Morgen, mal abends. Mal geht er auf einen Berg, mal in die Wüste. Er betet das, was ihm auf dem Herzen liegt und er stellt uns mit dem Vaterunser ein Gebet vor, das uns auch heute noch beim Beten hilft.

Gebet verändert

Was diese und viele andere Geschichten in der Bibel zeigen: Gebet ist absolut vielfältig und bedeutet vor allem, mit Gott im Gespräch zu sein. Über das, was uns gerade bewegt. Weil wir unterschiedlich sind, sehen unsere Gebete auch unterschiedlich aus. Aber egal, ob wir allein oder mit anderen, laut oder leise, auf Knien oder mit erhobenen Händen, kurz oder lang, dankbar oder wütend zu Gott kommen: Gebet geht immer! Auch wenn wir oft keine klare Antwort erhalten – Gott hört uns zu. Er versteht, was wir brauchen. Und das Gespräch mit ihm verändert uns.