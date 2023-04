5 Bibellese-Tipps von Martin Luther

Wenn jemand Ahnung vom Bibellesen hat, dann Martin Luther, der sie ins Deutsche übersetzt hat. Das Schweizer Onlineportal Livenet hat fünf Zitate von Luther gesammelt, die helfen können, die Bibel zu verstehen:

„Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte: Ich schüttle ihn, und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und geh vorüber.“

„Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein; je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Wie das Wort ist, so wird auch die Seele davon.“

„Ich hab‘ nun 28 Jahr, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt, doch bin ich ihrer nicht mächtig und find‘ noch alle Tage etwas Neues drinnen.“

„Wenn Du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit Dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es – gleich wie ein Tier – wiederzukäuen und damit sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn Du am Morgen aufstehst, sollst Du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden.“

Link: „5 Tipps, wie man die Bibel verstehen kann“ (Livenet.ch)