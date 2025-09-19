Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
"Marsch für das Leben" 2024 (epd-bild / Rolf Zoellner )

Abtreibungsgegner und -befürworter demonstrieren

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Lebensschutz trifft Selbstbestimmung: In Berlin und Köln demonstrieren am Samstag Tausende für gegensätzliche Positionen zum Thema Abtreibung.

Abtreibungsgegner haben für Samstag nach Berlin und Köln zu einem «Marsch für das Leben» aufgerufen. Initiator ist der Bundesverband Lebensrecht. Laut Berliner Polizei sind dazu in der Hauptstadt rund 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Zeitgleich findet in Berlin als Gegenveranstaltung ein Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung statt. Zu der Demonstration hat der gleichnamige Bundesverband rund 2.000 Menschen angemeldet.

- Werbung -

Zum «Marsch für das Leben», der in Berlin am Hauptbahnhof startet und auch endet, sind unter anderem mehrere katholische Bischöfe als Redner angekündigt. Die Demonstration findet nach eigenen Angaben seit 2002 regelmäßig statt. Sie soll «auf die universelle Menschenwürde aufmerksam» machen, «die jedem Menschen von seiner Entstehung an» zustehe. Geplant sind auch Jugendseminare und Gottesdienste.

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung fordert dagegen ein «Recht auf Selbstbestimmung über unsere Körper und unser Leben». In seinem Aufruf tritt es unter anderem für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ein.

Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.