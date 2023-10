Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen

Die Weltweite Evangelische Allianz ruft für November zum Gebetstag für verfolgte Christen auf. Im Fokus stehen diesmal die Länder Eritrea und Indien.

Jedes Jahr vereinen sich Christen weltweit, um für verfolgte Glaubensgeschwister zu beten. In Deutschland unterstützen unter anderem OpenDoors und die Evangelische Allianz den „Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen“ am 12. November. Dieser soll ein Ausdruck der internationalen Solidarität unter Christen sein und daran erinnern, dass die Glaubensfreiheit keine Selbstverständlichkeit ist.

Open Doors und die Evangelische Allianz stellen Materialien und Gebetsinformationen zur Verfügung, um die Vorbereitung und Gestaltung der Gottesdienste zu erleichtern. In diesem Jahr stehen die Länder Eritrea und Indien im Fokus der Gebetsaktion. OpenDoors hat nach eigenen Angaben ein spezielles Programm mit Material für Kinder entwickelt, um auch sie an diese schwierige Thematik heranzuführen.

Aktions-Webseiten: OpenDoor, Evangelischen Allianz

Weltweit sind laut Open Doors mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex gilt dies sogar in einem sehr hohen bis extremen Maß; davon betroffen sind 312 Millionen der dort lebenden 744 Millionen Christen. (Quelle: OpenDoors Deutschland)

Es gibt in Deutschland noch weitere Gebetstage für verfolgte Christen: Die EKD ruft seit 2010 am zweiten Sonntag der Fastenzeit („Reminiszere“) dazu auf. In der Katholischen Kirche steht das Leid verfolgter Christen traditionell am 2. Weihnachtstag im Fokus.