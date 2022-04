Auferstehung: Zu wem treibt sie mich?

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Jesu Auferstehung ist unglaublich – aber nicht unglaubwürdig. Tom Laengner meint: Das zeigt sich an den ersten Christen, die taten, was Jesus gefordert hatte.

Alle Welt weiß: Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Auch die Umkehrung ist nicht verhandelbar. Deshalb habe ich mich auf dem Weg zum Bäcker sehr gewundert über Rentiere und Tannen auf Papiertüten, die im Stadteilbuchladen einer örtlichen Kirchengemeinde ausgestellt sind. Links unten stand der Titel „Frohe Weihnachten, kleiner Elch!“ Oder war es ein großer Elch? Jedenfalls dachte ich auf dem Weg zum Bäcker über diese merkwürdige Botschaft nach.

Jesu Tod am Kreuz ist unverzichtbar

Denn jetzt ist April. Da feiern in diesem Jahr Muslime Ramadan. Und die Christen, die es noch gibt, Ostern. Ich persönlich finde zu Ostern die Nougateier spitze. Auch Knickebein steht bei mir hoch im Kurs, auch wenn das schwer zu finden ist …

Doch ehrlich gesagt könnte ich auf all diese Dinge verzichten. Nicht verzichten kann ich auf ein unglaubliches Ereignis, was vor etwa zwei Jahrtausenden stattgefunden haben soll. Das war es damals schon und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Jesus war tot

Als Jesus am Kreuz hingerichtet worden war, gab das der Bewegung um den Schreiner und Lehrer aus Nazareth den Todesstoß. Da geht ein Mann hin und kauft ein Grab. Schließlich soll Jesus zumindest würdevoll unter die Erde gebracht werden.

Die mutigen Frauen nehmen alles mit, um die Beerdigung abzuschließen. Aber, dass der Mann tot war, blieb ausgemachte Sache. Und die Jünger? Denen fiel ein, dass ihre Netze noch in Takt sein dürften.

Selbst für die engsten Begleiter von Jesus war seine Auferstehung also schlichtweg unglaublich. Und das ist sie auch für mich. Aber ist sie deshalb auch unglaubwürdig?

Entscheidender Schritt auf einem brandneuen Weg

Ich könnte nicht nachvollziehen, dass eine Bewegung, in der die Wahrheit eine zentrale Rolle spielt, mit der flottesten Lüge aller Zeiten begonnen haben sollte. Letztlich hat die Auferstehung zu viel in Bewegung gesetzt, um nicht an sie zu glauben. War sie nicht der erste, aber entscheidende Schritt auf einem brandneuen Weg?

In den folgenden Jahrhunderten gab es Menschen, die getan haben, was Jesus gefordert hatte. Sie waren es, die die Gesellschaft ihrer Zeit mitformten. Zumindest in den ersten Jahren gehörten sie nicht zur Mehrheitsgesellschaft. Das fanden sie vielleicht nicht so toll. Aber es hielt sie nicht davon ab, zu tun, was sie für das Richtige hielten.

Was halte ich für das Richtige?

Wenn ich mich an Jesus orientieren will, kann ich die Frage zumindest nicht einfach vom Tisch wischen: Was halte ich für das Richtige? Was gilt es zu tun? Jesus überraschte, indem er Zöllner und Sünder in seiner Nähe hatte. Zu wem treibt mich seine Auferstehung?

Als ich später dann die Frühstückeier aufgesetzt habe, schaute ich auf den Strauß mit Osterglocken und habe einfach mal Ray Charles gehört. Er spielte „Rudolph the Red Nosed Reindeer“. Und das habe ich ganz laut gestellt.

