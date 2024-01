Eisenach: mehr Besucher im Lutherhaus

Das Lutherhaus Eisenach hat im zurückliegenden Jahr deutlich mehr Gäste empfangen als noch 2022. Die Besucherzahlen näherten sich dem Niveau vor der Corona-Pandemie an.

Mit insgesamt 21.278 Gästen habe die Zahl der Gesamtbesucher im Lutherhaus Eisenach im Jahr 2023 23 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen, teilte die Direktion am Dienstag in Eisenach mit. Dies seien aber noch 15 Prozent weniger als im Jahr 2019. Dafür seien die Einnahmen gegenüber dem letzten Jahr vor der Pandemie um 26 Prozent gestiegen. Insbesondere die Verkäufe im Museumsshop des Lutherhauses wuchsen den Angaben zufolge im Vergleichszeitraum um fast 40 Prozent.

Direktor Jochen Birkenmeier zeigte sich angesichts der allgemein schwierigen Lage, gestiegener Preise und einer sich erst erholenden touristischen Landschaft insgesamt zufrieden. Alle Indikatoren wiesen in die richtige Richtung. Erfreulich sei das weiter zunehmende Interesse von Familien und jüngeren Besuchern. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen stellte inzwischen fast jeden dritten Besucher. Die internationalen Gäste stammten 2023 vorrangig aus der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.

Das Lutherhaus erinnert an Martin Luthers (1483-1546) Aufenthalt in Eisenach während seiner Schulzeit (1498-1501) und an seine Bibelübersetzung, die 1521 auf der Wartburg bei Eisenach begann.