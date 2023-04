Mit Billy Graham fing alles an und mit Donald Trump erreichte er einen vorläufigen Höhepunkt: der evangelikale Einfluss auf die Politik. ARTE zeichnet diese Entwicklung in einer Dokumentation nach.

Das Christentum wächst weltweit – das verdankt es den Evangelikalen. Laut Schätzungen werden 2025 über 800 Millionen Menschen evangelikale Christinnen und Christen sein. Der Fernsehsender ARTE nahm das zum Anlass, die dreiteilige Doku-Serie „Evangelikale – Mit Gott an die Macht“ zu veröffentlichen. Diese beschäftigt sich mit dem wachsenden gesellschaftlichen Einfluss der Bewegung.

Der erste Teil verfolgt den Aufstieg der Evangelikalen während des Kalten Kriegs nach. Dabei steht Billy Graham als prägende Figur im Mittelpunkt. Teil zwei zeigt, wie evangelikale Prediger den Evangelikalismus in ein „politisches Sprungbrett“ verwandelten. Sie stellten die Trennung von Religion und Politik infrage und versuchten ihre konservativen Werte einzubringen. Diese Lobbyarbeit verhalf laut ARTE Ronald Reagan, Donald Trump und Jair Bolsonaro ins Präsidentenamt. Die zweite Folge zeigt ebenfalls, mit welchen Lobby-Methoden gearbeitet wird.

Der dritte Teil fokussiert sich auf Trumps Amtszeit als US-Präsident. „Nie zuvor war die Verbindung zwischen Religion und Politik so offensichtlich wie in seiner Amtszeit, in der sich ein christlicher Nationalismus ungebremst entfalten konnte“, heißt es im Infotext der Dokumentation. Das wirkte sich sowohl auf den Israelisch-Palästinensischen Konflikt – Trump erkannte Jerusalem las Hauptstadt Israels an –, als auch auf die Rechtsprechung in den USA aus – Trump ernannte drei ultrakonservative Richter.

Link: „Evangelikale – Mit Gott an die Macht“ (ARTE)