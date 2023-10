ChurchNight statt Halloween

Junge Christen feiern am Reformationstag deutschlandweit die „ChurchNight“. Sie soll die Reformation zeitgemäß vermitteln, ohne mit Halloween zu konkurrieren.

Junge Gemeinden, zum Beispiel in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, feiern anstelle von Halloween am Reformationstag die „ChurchNight“. Die Veranstaltung beinhaltet Gottesdienste, Aktionen, Gebete und Musik, um „den Geburtstag der evangelischen Kirche zu feiern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Motto: „hell.wach.evangelisch“.

- Werbung -

Ziel sei es, Jugendlichen Kirche und Glauben auf unkonventionelle Weise näherzubringen. Dabei betont der Landesjugendpfarrer Peter Herrfurth, dass die „ChurchNight“ nicht als Konkurrenz zu Halloween gedacht ist, sondern vielmehr die Bedeutung des Reformationstags und dessen Botschaft in der heutigen Zeit vermitteln möchte. Die „ChurchNight“ gibt es in Deutschland seit 2006.

Mehrere Gemeinden in der mitteldeutschen Kirche bieten Gottesdienste und Veranstaltungen an. Eine Übersicht gibt es hier.