Zeitreise: 360°-Ausstellung erweckt Reformation zum Leben

„Luther 1517“ lässt die Besucher in die Stadt Wittenberg zur Zeit der Reformation eintauchen – in großen Bildern.

Das 360°-Panorama „LUTHER 1517“ des Künstlers Yadegar Asisi zeigt die Stadt Wittenberg zur Zeit der Reformation. Von der Schlosskirche können die Betrachter in den Alltag eintauchen, wo Bürger, Bauern und Mönche ihren Geschäften und ihrem Alltag nachgehen. Mitten in diesem lebendigen Treiben wird die Reformation in Szene gesetzt – Tages- und Nachtrhythmus sowie Geräuschkulisse inklusive.



Die Ausstellung ermöglicht es den Besuchern, die Zeit der Reformation nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen, hören und verstehen. Sie ist noch bis zum 31. Oktober 2024 in Wittenberg geöffnet.

- Werbung -

Webseite: Wittenberg360