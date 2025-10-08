„Frag uns alles!“ – GOTTDIGITAL hilft Christen beim digitalen Wandel

Am 15. Oktober lädt GOTTDIGITAL zur „Digital Change Call-In Show“ ein. Experten beantworten Fragen zu KI und Digitalisierung – kostenlos per Zoom.

Der technologische Wandel und künstliche Intelligenz sind in aller Munde. „Eigentlich sollte er längst in den Strategien und im täglichen Werkzeugkasten in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und Verbänden bis hin zur christlichen Ortsgemeinde angekommen sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins GOTTDIGITAL. Für viele seien jedoch noch zahlreiche Fragen offen.

Mit einem interaktiven Live-Event will GOTTDIGITAL weiterhelfen. In der „Digital Change Call-In Show“ am 15. Oktober um 19:30 Uhr können Interessierte ihre Fragen stellen. Als Experten sind Jörg Dechert, Mitgründer und Geschäftsführer der sinnkubator gGmbH, und Joachim Stängle, Gründer und Inhaber von stängle consulting, im Zoom-Meeting dabei. Die beiden Mitglieder des Vereins GOTTDIGITAL wollen „einordnen und weiterhelfen“.

Das Event richtet sich an alle, die sich haupt- oder ehrenamtlich mit „Change, Digitalisierung oder künstlicher Intelligenz“ beschäftigen. Auf der Homepage von GOTTDIGITAL können sich Interessierte anmelden. Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht erhoben.