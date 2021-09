Filmschauen mit dem Papst

- Werbung -

Einen Filmabend der besonderen Art erlebten rund 100 Obdachlose und Geflüchtete am gestrigen Montagabend (6.9.21). Der Vatikan lud sie zu einer Filmvorführung in die vatikanische Audienzhalle ein. Außerdem verteilte der Vatikan Lebensmittelpakete an die Gäste. Unter ihnen waren auch etwa 20 Flüchtlinge aus Afghanistan.

Nach Ende des Films gab es noch eine große Überraschung: Papst Franziskus (selbst bekennender Filmfan) ließ es sich nicht nehmen, die Bedürftigen persönlich zu besuchen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

