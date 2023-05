Geschäft mit dem Tod: „Unsterblich“ werden dank KI

Mit der verstorbenen Tochter sprechen? Künstliche Intelligenz (KI) verspricht das Unmögliche.

Dank gesünderer Lebensweise und medizinischer Fortschritte leben Menschen im Schnitt deutlich länger als noch vor 100 Jahren. Manchen reicht das jedoch noch nicht. Inzwischen gibt es Firmen, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) aus dem Datenmaterial eines Verstorbenen Chatbots oder virtuelle Avatare herstellen. Die Idee: Hinterbliebene können dann damit interagieren. Anja Braun vom SWR geht den Fragen nach, ob dies dem Umgang mit Trauer hilft, welche ethischen Fragen sich stellen und wie es mit der Datensicherheit aussieht.

Die Autorin nennt ein Beispiel: In Südkorea habe sich eine Mutter einen Avatar ihrer verstorbenen siebenjährigen Tochter erstellen lassen, um sie noch einmal zu treffen und sich von ihr zu verabschieden. Dies habe der Mutter im Trauerprozess geholfen. Skeptiker befürchten jedoch, dass Hinterbliebene in einer Art Schleife hängenbleiben und sich nicht bewusst machen, dass die oder der Verstorbene nicht zurückkehrt.

Expertin warnt vor Missbrauch der Daten

Nicht alle sehen es so negativ. „So wie wir auch ans Grab gehen und mit den Verstorbenen sprechen, mit dem Grabstein sprechen, sprechen wir vielleicht in Zukunft mit einem Avatar“, sagt Jessica Heesen dem SWR. Sie forscht an der Universität Tübingen zum Thema Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens.

KI-Ethikerin Heesen warnt dagegen vor dem potenziellen Missbrauch der Daten. Es könnten Avatare von Verstorbenen ohne deren Zustimmung erstellt werden. Daten gebe es online genug und in Zukunft würden es noch mehr werden. Die Avatare könnten dann beispielsweise in Pornos genutzt werden oder zur Verbreitung von Unwahrheiten.

Helfen könnten Regeln auf EU-Ebene. Von den „Digital-Afterlife“-Anwendungen würden in erster Linie die großen Datenkonzerne profitieren. „Das ist ein Mittel, die Daten von Verstorbenen letztendlich auch zu kommerzialisieren“, sagt Heesen.

Link: „Das Geschäft mit dem virtuellen Weiterleben“ (tagesschau/SWR)