Missionsschule auf Mallorca gestartet

Bekannt durch Strandgottesdienste am Ballermann: Die Initiative „Reach Mallorca“ will mit einer christlichen Trainingsschule auf Mallorca noch mehr Urlauber mit dem Evangelium erreichen.

Elf junge Erwachsene aus Deutschland, Norwegen und der Schweiz haben Anfang April ihre Ausbildung an der Bibel- und Missionsschule von „Reach Mallorca“ in Santa Maria, Mallorca, begonnen. In Kooperation mit spanischen Kirchengemeinden sollen dort kreative Konzepte entwickelt werden, um unter den jährlich bis zu 15 Millionen Touristinnen und Touristen zu evangelisieren.

Die „Reach Mallorca School“ (RMS) besteht aus einer zweimonatigen Unterrichtsphase mit einem Schwerpunkt auf Bibelunterricht, Lobpreis & Gebet und Persönlichkeitsentwicklung sowie einer dreimonatigen Einsatzphase. Dort verschiebt sich der Fokus hin zu Evangelisation in den Partyzonen Mallorcas und unter den Inselbewohnern.

Seit rund zehn Jahren führt die Initiative „Reach Mallorca“ Strandgottesdienste am Ballermann durch. „Wir merken, dass gerade im Urlaub die Frage nach dem Sinn des Lebens viele Menschen umtreibt“, sagt Johannes Baumann, einer der Leiter von „Reach Mallorca“. „Wir wollen Menschen für ein Leben mit Jesus begeistern und zeigen, dass dieses Leben nicht nur Spaß macht, sondern auch Perspektive bietet.“ Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 150 junge Christinnen und Christen am Evangelisationseinsatz teil. Als „Street Angels“ brachten sie auch betrunkene Touristen sicher ins Hotel zurück.

Teil der Initiative „Reach Mallorca“ sind die Organisationen „gospeltribe“, JMG Bielefeld und „THE FOUR“. Die RMS kostet die Teilnehmenden 5.900 Euro. Das beinhaltet Wohnen, Unterrichtsmaterial und Verpflegung.