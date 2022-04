Ostern: Als Gemeinde kostenlos Gottesdienst streamen

Das Portal unsergottesdienst.de bietet Kirchgemeinden zu Ostern und Himmelfahrt kostenlose Übertragungsmöglichkeiten an. So sollen Risikogruppen trotzdem am Gottesdienst teilnehmen können.

Es gebe für Gläubige viele persönliche Gründe, nicht in die Kirche gehen zu können oder zu wollen, sagte Wytze Kempenaar von unsergottesdienst.de. Aber im Jahr 2022 dürfe niemand mehr wegen einer fehlenden Onlineübertragung von Gottesdiensten ausgeschlossen werden.

Zu Ostern und Christi Himmelfahrt verzeichne die Kirche Rekordzahlen bei Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern. Die im vergangenen Jahr in Deutschland gestartete Plattform helfe den Gemeinden dabei, wirklich all ihren Gläubigen die Teilnahme zu ermöglichen. Per Livestream im Browser und der App könnten beispielsweise auch jene Menschen dabei sein, die wegen Corona an die Wohnung gebunden sind, ebenso Kranke und Pflegebedürftige, sagte Kempenaar.

Technische Voraussetzungen der Zuschauer fast egal

Per Livestream besucht werden könnten die Gottesdienste der eigenen Gemeinde und die in anderen Kirchen. Die technischen Voraussetzungen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sind laut Kempenaar fast egal. Denn neben Internet und Apps könne das Unternehmen über technische Schnittstellen die Gottesdienste auf diversen weiteren Kanälen übertragen, zum Beispiel im lokalen TV, via Radio und auch über das Telefon.

Mit ihrem Portal unsergottesdienst.de unterstützt das in Magdeburg ansässige Unternehmen amos IT Kirchen bei der digitalen Transformation. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und bietet von der IT-, Software- und Prozessberatung über Online-Auftritte bis hin zu bargeldlosen Spenden verschiedene Serviceleistungen an.

Link: Hier geht es zur Webseite von unsergottesdienst.de.